اليوم.. أحمد السبكي يصور مسلسل "سوبر ميرو"

يصور اليوم، المنتج أحمد السبكي، أول مشاهد مسلسل "سوبر ميرو"، للنجمة إيمي سمير غانم والنجم الكوميدي حمدى الميرغني، وذلك داخل إحدى اللوكيشنات الخاصة بالعمل استعدادا لعرضه ضمن سباق موسم الدراما الرمضانية لهذا العام.