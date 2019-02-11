كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انضمام جينا سليم إلى "الأختين" في رمضان مع دينا الشربيني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشارك الفنانة جينا سليم، فريق عمل مسلسل المخرجة كاملة أبو ذكري، والسيناريست مريم نعوم، المقرر عرضه في رمضان 2019 على قناة MBC الفضائية، والذي يحمل اسم مؤقت هو "الأختين"، بعد أن تواجدت بشكل مُكثف في رمضان الماضي.

ومن جانبها أكدت جينا أنها سعيدة بانتمائها إلى عائلة مسلسل الأختين، وتشتاق إلى التعاون مع مخرجة كبيرة لها رؤية فنية متميزة مثل كاملة أبو ذكري وسيناريست موهوبة مثل مريم نعوم حققا معًا الكثير من النجاحات على شاشة التليفزيون.

"الأختين" من إنتاج محمد مشيش ويشارك في بطولته أحمد مالك، دينا الشربيني، ريهام عبدالغفور، أحمد السعدني وسوسن بدر.

وشاركت جينا في 3 أعمال درامية في موسم رمضان 2018، إذ لعبت دور جنيفر التي تعمل في هيئة حقوق الانسانفي مسلسل عزمي وأشجان، وظهرت في دور امرأة متزوجة من عائلة راقية وتمتلك أتيليه لبيع الملابس في مسلسل الرحلة مع النجم باسل الخياط، كذلك شاركت مع النجمة الكبيرة يسرا في مسلسل لدينا أقوال أخرى، بتقديم شخصية طبيبة نفسية.. وحصلت عن هذا الدور على جائزة أفضل ممثلة مساعدة في استفتاء لجريدة الخليج 365، كما تشارك د.جينا سليم في تقديم برنامج قعدة ستات مع رنا عرفة ومروة صبري وأميرة فراج وديانا هشام.