مسلسل طلعت روحي الحلقة 12 تتخطى المليون مشاهدة

نجح مسلسل "طلعت روحى" فى الدخول لقائمة المسلسلات الاعلى مشاهدة عبر "يوتيوب"؛ بعد طرحها بوقت قصير، وتداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

الحلقات متوفرة على CBC Drama

ووصلت نسبة مشاهدة المسلسل إلى ملايين المتابعين العرب من جميع أنحاء العالم؛ ليحتل المسلسل المركز العاشر من بين 50 فيديو ضمن قائمة الأعلى مشاهدة، ليواصل بذلك تصدره لـ"يوتيوب" منذ طرح أولى حلقاته.

من جهتها، عبرت الفنانة إنجى وجدان عن سعادتها لتخطى الحلقة الأولى من مسلسل طلعت روحى، والذى يذاع حاليا عبر قنوات سي بي سي مليون مشاهدة على موقع اليوتيوب.

يشار إلى أن مسلسل "طلعت روحى من بطولة الفنانة انجى وجدان، ويشاركها العمل كل من نيقولا معوض ومى الغيطى والفنانة القديرة إنعام سالوسة، وعدد آخر من النجوم المصريين. وفق "صدى البلد"