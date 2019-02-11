مصادر بالتعليم: طلاب المنازل لن يتسلموا أجهزة التابلت الجديدة

قالت مصادر مسئولة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن طلاب الصف الأول الثانوي “المنازل” لن يتسلموا أجهزة التابلت الجديدة.

وأضافت تلك المصادر ، أنه فيما يتعلق بإجراء امتحانات الطلاب سيتم التعامل مع الموقف وقتها.

وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن انطلاق المرحلة الأولى من توزيع الجهاز اللوحي، على طلاب الصف الأول الثانوي اليوم الاثنين في 20 محافظة ومديرية تعليمية حسب الخطة الزمنية لتوزيع الأجهزة على طلاب ومعلمي الصف الأول الثانوي في جميع المحافظات.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، أن المحافظات المستهدفة بالمرحلة الأولى هي: الإسماعيلية “7919 جهاز” وبورسعيد “5682” والسويس “4075” ومرسى مطروح “1863” وشمال سيناء “3300” والوادي الجديد “2601” والأقصر “6349” وجنوب سيناء “832” والبحر الأحمر “2885” وأسوان “7289” والفيوم “14841” وبني سويف ” وقنا “16353” والإسكندرية “45349” والقاهرة “91572” والمنيا “29854” وأسيوط “24801” وسوهاج “21137” والشرقية “50017” ودمياط “12582”.

وشددت الوزارة على أن تمثل تلك الأجهزة، تعتبر الدفعة الأولى التي يتم توزيعها على أن يتم توزيعها على باقي المحافظات عن طريق المديريات تباعاً.