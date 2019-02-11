انقطاع وضعف مياه الشرب غدا حتى الجمعة عن معظم المراكز وقرى شمال الجيزة

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن ضعف المياه عن مركز ومدينة “أوسيم، كرداسة، منشاة القناطر” وقراها وانقطاع المياه عن قرية العسيلي في مدينة كرداسة لمدة 3 أيام، بدءاً من الساعة التاسعة صباح غدا الثلاثاء، وحتى الساعة التاسعة صباحاً يوم الجمعة الموافق 15/2/2019″، وهذا بسبب قيام الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، بأعمال معظم التعديلات المطلوبة بتوسعات محطة مياه إمبابة “باماج” التي تخدم مراكز وقرى شمال الجيزة لزيادة كمية المياه المنتجة نحو 50 ألف م 3/ يوم.

كما أهابت الشركة، بأصحاب المخابز والمستشفيات بسد احتياجاتهم من المياه، في الفترة المذكورة، مؤكدة أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب تتواجد في المناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال على الخط الساخن “125” من أي تليفون أرضي.