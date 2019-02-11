مشاهده: فيديو مونيا الكويتية الفاضح يغرمها آلاف الدولارات

أثارت الفنانة مونيا الكويتية، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك على اثر نشرها عدد من مقاطع الفيديو التي اعتبرها المتابعون فاضحة، فيما صدر حكم يوم الإثنين، بتغريمها ماليا.

وأيدت محكمة الاستئناف، حكم "الجنايات" بتغريم الفنانة الكويتية المعروفة باسم الدكتورة مونيا 2000 دينار (6.600 دولار) عن تهمة إرسال مقاطع مخلة الآداب العامة.

وأوضحت صحيفة الانباء الكويتية أن ”النيابة العامة في شكوى المحامية أبرار الصالح قد اتهمت الفنانة الكويتية بأنها قامت عبر حسابها الشخصي في برنامج الإنستغرام بنشر وإرسال مقاطع فيديو مخلة بالآداب العامة، وحرَّضت مستخدمي الإنستغرام على ارتكاب أعمال الفجور، فضلًا عن إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي“.

وقالت : "شهد ضابط من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية أن المتهمة قامت بنشر مقاطع في الإنستغرام تتضمن الإخلال بالحياء والتحريض على الفسق والفجور، وهي ترتدي ملابس ضيقة على أنغام الموسيقى وتحرك جسدها ويدها بشكل غير متعارف عليه لدى الشعب الكويتي المحافظ على القيم الإسلامية“.

يشار إلى أن العديد من الفنانات العرب ظهرن خلال الفترة القليلة الماضية، بشكل مثير للجدل، الأمر الذي دفع المتابعين إلى الرد عليهم والتعبير عن غضبهم ازاء ذلك.