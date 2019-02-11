اللمبي يرتكب جريمة فاضحة في مصر

أقدم عامل يُدعى "اللمبي"، على ارتكاب جريمة اغتصاب بحق فتاة في مدينة طنطا الغربية بمصر.

وفقاً لموقع "المصريون"، اقتحم اللمبي منزل جيرانه بشارع ترعة الشيتي في طنطا الغربية، واغتصب فتاة تبلغ من العمر (16) عاماً، تحت تهديد السلاح.

وأضاف الموقع، أن الجاني ترك الضحية غارقة في دمائها وفر هارباً.

وفي تفاصيل الجريمة، وردت معلومات للواء طارق حسونة مدير أمن الغربية تفيد بورود بلاغ إلى قسم شرطة طنطا من أسرة فتاة تبلغ من العمر (16) عامًا بقيام جارهم العاطل بدخول المنزل عنوة مستغلاً عدم وجود أحد غيرها والاعتداء عليها أثناء تواجدها بمفردها في المطبخ تحت تهديد السلاح وفر هاربًا.

وأكد البلاغ، أن المُتهم يدعى "اللمبي" اغتصب الفتاة تحت تهديد السلاح الأبيض بعد السيطرة عليها، وفر هارباً.