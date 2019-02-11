فيديو كامل: فضيحة منى فاروق مع شيما الحاج تورط خالد يوسف

خرج المخرج المصري خالد يوسف، عن صمته، من خلال بيان علق فيه على اعتراف منى فاروق وشيماء الحاج، اللتين ظهرتا معه في فيديو إباحي، واصفًا ذلك بالحملة الإعلامية الممنهجة ضده، وذلك في أعقاب انتشار فيديو جديد يتحدث عن مشاهد جديدة للمخرج المصري.

واستغرب يوسف في منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، من تعامل وسائل الإعلام مع أقوال الفنانتين المثبتة في التحقيقات الرسمية للنيابة والتي لم تذكر حرفا مما وصفه بـ"الأساطير" التي نشروها والتي تحدثت عن أنه قام بتصوير البنات وهددهم.

وأضاف أن حكم التهم التي وجهت إليه لن يقل عن السجن المؤبد، مضيفا أنه عندما اطلع على التحقيقات لم يجد ما نشرته وسائل الإعلام، متابعًا: "من نقلوه إلى وسائل الإعلام مجرد مخبرين وليسوا صحفيين ببلاط صاحبة الجلالة".

وهاجم المخرج المصري الصحفيين بالقول: "يا من تعتبرون أنفسكم صحفيين ألم يكن بإمكانكم أن تراجعوا سادتكم في هذه الجملة البسيطة فقط ولا بيعتبروا أنفسهم آلهة لا يمكن مناقشتهم.. ألا تدركون أنكم تبصقون على الفن المصري وتحولوه لوسط داعر ومنحل".