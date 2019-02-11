فاليري أبو شقرا تشارك الفنانة لارا اسكندر أغنية "Havana"

شاركت الفنانة فاليري أبو شقرا، اليوم الأحد، الفنانة لارا اسكندر في أداء أغنية "Havana"، في برنامج ديو المشاهير.

وتفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مع الأغنية بكثير من التعليقات، حيث كتب أحدهم: "احلى وأجمل حضور و سهرة من قلب الحب نعم الله يستر من الليلة مع نينا عبد المالك و لارا اسكندر و بطبع ما ننسى صاحب الصوت الحساس ملحم زين مثل العادة متألقة انابيلا و المشاهير و لجنة تحكيم".

وقال آخر على موقع تويتر: "اكييييييييد بدي اكثر ملحم زين و نينا عبد المالك و لارا اسكندر ذكريات حلوة بالنسبة لالي زمن المراهقة".