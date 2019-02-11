نقدم لكل زوارنا الكرام أسعار العملات اليوم الإثنين 11-2-2019 تعرف على أسعار العملات العربية والأجنبية، يبحث العديد من المصريين وخاصة الذين يعملون في البورصة، والمستوردين عن أسعار العملات بشكل يومي، لذلك نقوم بتحديث الأسعار عند حدوث أي تغيير فيها بشكل دوري، ويتم توضيح جميع الأسعار في جدول يتضمن سعر البيع والشراء لجميع العملات سواء العربية أو الأجنبية مقابل الجنيه المصري، ونقدم لكم من خلال هذا المقال أسعار (الدولار، اليورو، الريال السعودي، الريال القطري، الدينار الأردني، الدينار الكويتي، الدرهم الإماراتي).

أسعار العملات اليوم الإثنين 11-2-2019

تشهد أسعار العملات اليوم حالة من الاستقرار، وذلك بعد ارتفاعها خلال تعاملات الأسبوع الماضي، فقد تراوح سعر الدولار اليوم بين 17.60 إلى 17.62 للشراء، بينما بلغ متوسط سعر البيع بين 17.70 إلى 17.73، بينما سعر اليورو اليوم قد ارتفع قليلاً في بعض البنوك، أما بالنسبة لسعر الريال السعودي اليوم فما زال مرتفعاً خصوصاً مع دخول موسم العمرة، واقتراب موسم الحج.

اسعار الدولار واليورو

يشهد سوق العملات في مصر حالة من التذبذب بين الصعود والهبوط، حيث بلغ متوسط سعر الدولار اليوم في البنوك 17.55 للشراء، بينما بلغ متوسط سعر البيع 17.65 جنيه، أما سعر اليورو فقد بلغ متوسط سعر البنوك 20.00 للشراء و20.20 للبيع، وفيما يلي جدول بأسعار كلاً من سعر الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي محدث فور تغير الأسعار في البنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية أعلى سعر للشراء: 17.64 البنك العقاري المصري العربي أقل سعر للبيع: 17.65 بنك التنمية الصناعية البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ البنك العقاري المصري العربي 17.64 17.70 24 ساعة بنك التعمير والإسكان 17.59 17.69 6 أيام كريدى أجريكول 17.57 17.67 4 أيام بنك البركة 17.57 17.67 3 أيام بنك الإستثمار العربي AIB 17.57 17.67 24 ساعة البنك المصرى الخليجى 17.57 17.67 4 أيام بنك الكويت الوطني NBK 17.57 17.67 5 أيام مصرف أبوظبى الإسلامى 17.57 17.67 4 أيام بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 17.57 17.67 21 ساعة البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 17.57 17.67 23 ساعة بنك قناة السويس 17.56 17.66 19 ساعة بنك المشرق 17.56 17.66 5 أيام البنك التجاري الدولي (CIB) 17.56 17.66 6 أيام بنك مصر 17.55 17.65 6 أيام البنك الأهلي المصري 17.55 17.65 6 أيام بنك التنمية الصناعية 17.55 17.65 6 أيام البنك العربي الأفريقي الدولى 17.55 17.65 6 أيام المصرف المتحد 17.55 17.65 6 أيام بنك بلوم 17.55 17.65 5 أيام بنك مصر إيران التنمية 17.55 17.65 37 دقيقة بنك الإسكندرية 17.55 17.65 5 أيام بنك عودة 17.55 17.65 4 أيام البنك الزراعى المصرى 17.55 17.65 6 أيام البنك الأهلى اليونانى 17.55 17.65 6 أيام المصرف العربى الدولى 17.55 17.65 5 أيام البنك المصرى لتنمية الصادرات 17.55 17.65 22 ساعة اتش اس بى سى HSBC 17.55 17.65 6 أيام البنك المركزى المصرى 17.54 17.68 18 ساعة

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية أعلى سعر للشراء: 20.02 بنك التنمية الصناعية أقل سعر للبيع: 19.99 المصرف العربى الدولى البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ بنك التنمية الصناعية 20.02 20.22 6 أيام بنك الإسكندرية 19.95 20.13 5 أيام بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 19.90 20.03 21 ساعة البنك العقاري المصري العربي 19.89 20.06 24 ساعة كريدى أجريكول 19.89 20.06 23 ساعة بنك الكويت الوطني NBK 19.89 20.06 20 ساعة بنك الإستثمار العربي AIB 19.89 20.06 24 ساعة مصرف أبوظبى الإسلامى 19.88 20.03 23 ساعة البنك المصرى الخليجى 19.88 20.07 يوم واحد بنك المشرق 19.88 20.05 23 ساعة البنك التجاري الدولي (CIB) 19.88 20.05 يوم واحد البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 19.88 20.02 37 دقيقة البنك المركزى المصرى 19.87 20.03 18 ساعة بنك قناة السويس 19.87 20.05 19 ساعة اتش اس بى سى HSBC 19.87 20.04 يومين المصرف العربى الدولى 19.87 20.04 يوم واحد بنك بلوم 19.87 20.04 22 ساعة المصرف المتحد 19.87 20.04 يوم واحد البنك المصرى لتنمية الصادرات 19.86 20.04 22 ساعة البنك الأهلى اليونانى 19.86 20.36 23 ساعة بنك عودة 19.86 20.04 يوم واحد البنك العربي الأفريقي الدولى 19.85 20.00 38 دقيقة البنك الأهلي المصري 19.85 20.00 37 دقيقة بنك مصر 19.85 20.00 37 دقيقة بنك التعمير والإسكان 19.85 20.15 4 أيام البنك الزراعى المصرى 19.85 20.06 22 ساعة بنك البركة 19.85 20.16 3 أيام بنك مصر إيران التنمية 19.83 20.09 23 ساعة

أسعار العملات العربية اليوم

أما العملات العربية فتشهد حاله من الاستقرار فقد سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر مبلغ 4.71 للشراء، بينما سجل سعر البيع 4.72، بينما بلغ متوسط سعر الدرهم الإماراتي مبلغ 4.79 للشراء و4.82 للبيع، وفيما يلي أسعار العملات العربية في بعض البنوك.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية أعلى سعر للشراء: 4.70 البنك المصرى الخليجى أقل سعر للبيع: 4.70 بنك الإسكندرية البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ البنك المصرى الخليجى 4.70 4.71 يوم واحد البنك الأهلي المصري 4.69 4.72 6 أيام بنك مصر 4.69 4.71 37 دقيقة البنك الزراعى المصرى 4.68 4.73 4 أيام اتش اس بى سى HSBC 4.68 4.71 6 أيام المصرف العربى الدولى 4.68 4.71 يوم واحد بنك عودة 4.68 4.71 24 ساعة بنك بلوم 4.68 4.71 18 دقيقة البنك المركزى المصرى 4.68 4.71 18 ساعة بنك الإستثمار العربي AIB 4.67 4.71 24 ساعة بنك قناة السويس 4.67 4.71 19 ساعة البنك العقاري المصري العربي 4.67 4.76 24 ساعة مصرف أبوظبى الإسلامى 4.67 4.71 23 ساعة البنك التجاري الدولي (CIB) 4.66 4.71 يوم واحد البنك المصرى لتنمية الصادرات 4.66 4.71 37 دقيقة بنك المشرق 4.66 4.71 4 أيام البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 4.66 4.71 37 دقيقة كريدى أجريكول 4.66 4.71 4 أيام بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 4.66 4.71 5 أيام بنك الكويت الوطني NBK 4.66 4.72 20 ساعة البنك الأهلى اليونانى 4.66 4.72 23 ساعة بنك مصر إيران التنمية 4.65 4.71 37 دقيقة البنك العربي الأفريقي الدولى 4.65 4.71 38 دقيقة المصرف المتحد 4.65 4.71 6 أيام بنك الإسكندرية 4.65 4.70 5 أيام بنك التنمية الصناعية 4.64 4.71 6 أيام بنك التعمير والإسكان 4.62 4.73 أسبوعين بنك البركة 4.61 4.75 3 أيام

سعر الدينار الكويتي

المصرف المتحد: 58.06 للشراء، و58.44 للبيع. مصرف أبو ظبي الإسلامي: 57.47 للشراء، و58.54 للبيع. بنك الإسكندرية: 57.11 للشراء، 58.42 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

البنك المصري الخليجي: 4.82 للشراء، و4.83 للبيع. البنك الأهلي المصري: 4.79 للشراء، و4.82 للبيع.

سعر الدينار البحريني

بنك القاهرة: 45.79 للشراء، و47.64 للبيع. بنك الإسكندرية: 45.76 للشراء، و46.93 للبيع.

سعر الريال العماني

البنك المركزي المصري: 45.69 للشراء، و46.05 للبيع. البنك الأهلي المصري: 45.71 جنيه للشراء، و45.98 للبيع.

سعر الريال القطري

بنك مصر: 4.58 للشراء، و4.86 للبيع. بنك القاهرة: 4.52 للشراء، و4.93 للبيع.

أسعار العملات اليوم في السوق السوداء

أسعار العملات اليوم

تشهد أسعار العملات في السوق السوداء حالة من الانخفاض، وذلك توازياً مع انخفاض الأسعار في البنوك المصرية، حيث أنه منذ قرار تعويم الدولار من قبل محافظ البنك المركزي، أصبحت أسعار العملات في السوق السوداء لا تختلف كثيراً عن الأسعار في البنوك، حيث أصبح الفارق لا يتخطى العشر قروش، وقد سجل سعر الدولار اليوم في السوق السوداء مبلغ 17.93 للشراء، بينما سجل سعر البيع مبلغ 18 جنيه، أما عن سعر الريال السعودي فقد سجل 4.78 جنيه للشراء، بينما سجل سعر البيع 4.84 جنيه.

تحديث: أسعار العملات اليوم

تغير سعر الدولار اليوم الإثنين 11-2-2019 في البنوك المصرية، حيث سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم متوسط 17.55 للشراء، و17.65 للبيع، بينما سجل سعر الفرنك السويسري اليوم 17.50 للشراء، وسجل سعر البيع 17.65، فيما سجل متوسط سعر الريال القطري اليوم للشراء 4.55، بينما سجل سعر البيع 4.90، وهذه الأسعار قد تختلف كثيرا أو قليلا عن الأسعار الحقيقية في السوق الحرة، أو المسماة بالسوق السوداء، تعرف معنا على معظم اسعار العملات الأجنبية والعربية في البنوك المصرية.

الإثنين 11-2-2019 في البنوك المصرية، حيث سجل متوسط 17.55 للشراء، و17.65 للبيع، بينما سجل 17.50 للشراء، وسجل سعر البيع 17.65، تعرف معنا على معظم في البنوك المصرية. استقرار في سعر صرف العملات اليوم في معظم بنوك مصر حيث ثبتت الأسعار عند نفس القيم.

نرحب بتوقعاتكم لأسعار العملات خلال الفترة القادمة.