الان نظام نور – متابعة يومية رابط تسجيل الطلاب الجدد عبر نظام نور 1440 في المدارس الحكومية عبر...

متابعة لآخر الأخبار والمستجدات الخاصة بالمملكة العربية السعودية، فقد بدأ اليوم السبت عبر نظام نور تسجيل الطلاب الجدد الصف الأول الابتدائي عبر نظام نور للطلاب الجدد والطالبات السعوديين أو من هم من أمهات سعودية وآباء غير سعوديين ممن أكملوا ست سنوات أو أقل بتسعين يوماً.

نتابع معكم اليوم تسجيل الطلاب الجدد عبر نظام نور، كذلك رابط نظام نور برقم الهوية 1440، وكافة التفاصيل المتعلقة بنظام نور للطلاب الجدد ونظام نور ولي الأمر.

وضعت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية مجموعة من الضوابط والشروط اللازمة لقبول طلبات تسجيل الطلاب الجدد المستجدين على موقع نظام نور، حيث يعد الطلاب الذين لهم الأحقية بالتسجيل في الصف الأول الابتدائي هم من أكملوا ست سنوات في موعد بدء العام الدراسي الجديد، وهو يعد السن المناسب لدخول الصف الاول الابتدائي.

نظام نور

أعلن المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد الوهيبي باعتماد آلية تسجيل الطلاب الجدد ومن الصف الأول الابتدائي من المرحلة الابتدائية للعام الدراسي القادم 1440 -1441 هجرياً.

تسجيل الطلاب الجدد عبر نظام نور

أعلن السيد حمد الوهيبي بأن اعتماد آلية التسجيل عبر نظام نور يأتي من منطلق أهمية التهيئة العامة للطلاب والطالبات المستجدين وتيسير قبولهم وانتظامهم في مدارسهم، موضحاص على ضرورة الالتزام بكافة القواعد من تحفيظ القرآن ومعاهد التربية الخاصة والأجنبية.

رابط تسجيل الطلاب الجدد عبر نظام نور

يتم التسجيل عن طريق ولي الأمر عبر نظام نور من خلال الدخول على الرابط التالي من هنا، وادخال الرقم السري الخاص بك وكتابة رمز التحقق والضغط على تسجيل الدخول، فيم يتم تسجيل بعض الحالات عن طريق قائد المدرسة كحالة الطالب من أم سعودية وأب غير سعودي، والطلاب الخليجيين، وطلاب الرعاية الإجتماعية والطلاب الذين لم يتجاوزوا سن 11 عاماً، وطلاب التربية الخاصة الذين تجاوزت أعمارهم سن القبول.

نظام نور ولي الأمر

وجديراً بالذكر أن نظام نور هو الموقع الوحيد الرسمي التي يتم من خلاله الاستعلام عن جميع المراحل التعليمية كالمراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية، كذلك يتم الاستعلام عن حركة النقل الداخلي والخارجي وغيرها من الخدمات الأخرى التي توفرها المملكة العربية السعودية وتسهل على جميع المواطنين أداء الخدمات في سهولة ويسر.

وجديراً بالذكر، أنه تم تحديث موقع نظام نور الإلكتروني لإتاحة إمكانية تسجيل الطلاب المستجدين عبر موقع نظام نور المركزي، وذلك حتى يتم تسجيل طلاب الصف الاول الابتدائي،حيث يتم ذلك عن طريق إنشاء حساب حساب جديد أو الدخول لحساب مستخدم مسجل مسبقاً باستخدام كلمة السر ورمز التحقق التي يتم ادخاله عبر رابط موقع نظام نور.

يمتاز نظام نور بالخصوصية بمعنى أنه لا يستطيع احد التعرف على نتائج الغير، ومعرفة النتيجة تقتضي رقم الهوية او السجل المدني، فمن خلال نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق يعد أصحاب الشأن من الطلبة والطالبات وأولياء امورهم من يستطيع فقط الحصول على النتائج.