حصريا موعد الحلقة 135 Diriliş:Ertuğrul قيامة ارطغرل الجزء الخامس على القناة التركية TRT

الحلقة 135 من قيامة ارطغرل الجزء الخامس من أكثر ما يتم البحث عنه هذه الأيام فى الانترنت، حيث يحظى هذا المسلسل بنسبة مشاهدة عالية للغاية، لم يحظى بها أى عمل درامى من قبل، حيث تدور قصة هذا المسلسل عن الصراع بين الأتراك والمغول، ومحاولة أرطغرل جمع شمل القبائل التركية من كل مكان لتوحيدها و تقويتها، وسيكون هناك صراعات مع الاعداء المغول، وقد تم تصوير أربعة أجزاء من المسلسل حتى الآن، حيث يتم كل عام اذاعة جزء من المسلسل، وقد أُذيعت أول حلقة من هذا المسلسل فى شهر ديسمبر من عام 2014.

ابط مباشر الحلقة 126 قيامة ارطغرل الآن

القنوات الناقلة لمسلسل قيامة ارطغرل

قناة TRT التركية وهى تتواجد على القمر يوتلسات Eutelsat 7°E على تردد 10928 عمودى معدل ترميز 30000

والقمر تركسات Turk sat 42°E على تردد 11042 عمودى معدل ترميز 8400 كما تتواجد القناة على النايل سات، وتوجد على القمر عرب سات.

قناة دعوة توجد على القمر المصرى النايل سات، وهى تذيع الحلقات كل أسبوع، وتحديدأ يوم الخميس وهى قناة اسلامية تهتم باذاعة البرامج الدينية، وبعض المبسلات التاريخية، ومن بينها أرطغرل.

قناة اليرموك تقوم بعرض مسلسل قيامة أرطغرل يوم الخميس من كل أسبوع

الحلقة 127 من قيامة أرطغرل الجزء الخامس ستكون يوم الأربعاء 2 ديسمبر.

الحلقة 135 من المسلسل التركى قيامة أرطغرل

موعد الحلقة 135 من قيامة ارطغرل Diriliş:Ertuğrul الجزء الخامس ى على قناة TRT التركية، سيكون يوم الأربعاء 13 فبراير 2019.