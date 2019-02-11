تابع التعليم تشرح خطوات إستلام التابلت لطلاب المدارس وكيفية التعامل مع التابلت والإستلام اليوم

قامت وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن، توزيع التابلت علي طلاب المدارس، لتنفيذ المنظومة الجديدة في التعليم، وقامت بوضع فيديو لشرح خطوات الإستلام للتابلت، وذلك علي الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم، وقد أكد السيد وزير التربية والتعليم دكتور طارق شوقي، علي أن التابلت سوف يوزع علي طلاب أولي ثانوي، وسيتم توزيعه يوم الأثنين علي جميع المدارس، وأن المستهدف توزيعه من التابلت هو سبعمائة آلف وثمانية، موزعين علي الطلاب والمعلمين ومديري المديريات.

ونتابع معكم المستجدات بشأن، إستلام التابلت حيث سيتم إستلامه، اليوم الإثنين 11/2/2019 في14 محافظة، وباقي المحافظات علي مدار الأيام المقبلة، ونحن معكم بكل جديد عبر موقعنا.

وصرح السيد وزير التربية والتعليم، أن التابلت الواحد تكلفته 4500 جنيهاً مصرياً، بمجموع 3.6 مليار جنية دون حساب، التكلفة للبنية الأساسية لإكتمال منظومة التابلت، وأكد علي توافر مراكز للصيانة، ووجود متابعة مستمرة من جانب مسئولي التطوير بالمدارس، علي التابلت وكيفية إستخدامه.

خطوات إستلام التابلت للطلاب بالمدارس

قامت وزارة التربية والتعليم، بوضع فيديو لشرح خطوات إستلام التابلت، من خلال الصفحة الرسمية للوزارة، ونعرض معكم الخطوات التي حددتها وزارة التربية والتعليم للإستلام وهي.

1-توجه الطالب إلي مكتب البريد بصحبة ولي الأمر.

2-تقديم البطاقة الشخصية لولي الأمر مع شهادة ميلاد الطالب أو الرقم القومي.

3-دفع مبلغ 100 جنية في حوالة بريدية كتأمين للتابلت.

4-إستلام ولي الأمر إيصال بالمبلغ والتوجه إلي المدرسة لتقديمه.

5-توقيع ولي الأمر علي إيصال إستلام للتابلت في المدرسة.

وللدخول علي الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم من هنا

ويتم توزيع التابلت علي المدارس، إبتداء من اليوم الإثنين 11/2/2019 في 14 محافظة، والباقي علي مدار الأيام المقبلة، وهذا التابلت مجاناً ويتم التعامل معه لتطبيق المنظومة الجديدة في التعليم.