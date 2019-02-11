“اليوم”تقديم القبول في الجامعات الأردنية”الدورة الشتوية”| وزارة التعليم...

يعد الانتهاء من إعلان نتائج توجيهي الأردنية، الدورة الشتوية، للشعب الثلاثة، يبدأ بحث الطالب عن معدلات القبول بالجامعات الأردنية للعام الدراسي المقبل 2019-2020، وتقوم وزارة التعليم العالي بطرح معدلات القبول بالجامعات الأردنية، بعد فرض قانون التنسيق الموحد، نعر عليكم معدلات قبول الجامعات الأردنية، كما نعرض عليكم حساب توزيع درجات توجيهي الدورة الشتوية 2019.

معدلات قبول جامعات توجيهي الأردنية”الدورة الشتوية”

قامت وزارة التعليم العالي الأردنية بتحديد معدلات القبول بالجامعات الأردنية، كما قامت بتحديد موعد بداية التقديم بالطلبات الإلكترونية للالتحاق بالجامعات الأردنية لخريجي الدورة الشتوية، على أن يبدأ التقديم للالتحاق بالجامعات صباح الاثنين، 11 فبراير 2019، وحتى ظهيرة الأربعاء 13 فبراير 2019، اضغط هنا للتعرف على إليه التقديم:

تبدأ الجامعات بقبول الحد الأدنى من النتائج 65% من الحاصلين على توجيهي الدورة الشتوية.

لا يمكن التقديم في تخصص الطب العام وطب الأسنان، في الدورة الشتوية، بسبب اتباعهما بنظام السنوات.

يتم القبول بباقي التخصصات حسب الأماكن الشاغرة فيها، حسب الحد الأدنى للقبول بتلك الجامعات. في 2018-2019.

الحد الأعلى للقبول بالجامعات الأردنية هو 97.6%، والذي يكون في اللغة الانجليزية التطبيقية.

يتم قبول 30% من المقبولين ضمن البرامج التنافسية، بالجامعات حسب قرار التعليم العالي.

الحاصلين على 65% فأكثر يقوموا بدفع رسم الالتحاق بالجامعة، ويتم قبولها بنظام الدفع الآلي”خدمة تسديد الفواتير” بالبنك المركزي الأردني.

يتم الدخول على نظام الدفع «eFAWATEERcom»، ويتم إرسال رسالة نصية للطالب على الهاتف النقال فيها رمز UserID والرمز السري الخاص به، وهي المطلوبة لتقديم طلب الالتحاق، وممكن استخدام البريد الأردني وكذلك الحسابات البنكية.

ويمكن للطالب لتعديل بياناته في أي وقت طوال فترة السماح، قبل الأربعاء، على أن يقوم الطالب بالدخول على موقع وزارة التعليم العالي الأردنية، والذي يقوم بعرض جميع تفاصيل التقديم والأقسام.

نسب النجاح في توجيهي

وقد قمنا بتقديم نسب نجاح الطلاب في توجيهي، الدورة الشتوية، والتي يتحدد به القبول بالجامعات، حيث يكون المتقدمين بأعداد كبيرة لهم تنسيق أعلى.

تحديث: يتم اليوم 11 فبراير 2019 بداية التقديم بالجامعات الأردنية، الدورة الشتوية، الدورة الشتوية، اعرف جميع تفاصيل التقديم من خلال الدخول على الرابط المبيّن سابقا بالمقال للتعرف على آلية التقديم.