سعر اليورو اليوم| الاثنين 11 فبراير 2019.. تحديث للعملة الأوروبية بالبنوك وفي السوق السوداء .. في...

متابعة يومية لآخر سعر اليورو في البنوك المصرية اليوم في تحديث لحظي لآخر أسعار العملة الأوروبية، في البنوك المصرية والسوق السوداء، وتحليل أهم المؤثرات التي تؤثر فيه وتؤدي لارتفاعه أو انخفاضه، وفك الارتباط الضروري بين سعر اليورو والجنية المصري وارتباطه بالسعر العالمي ببورصات العملات العالمية.

فقد قام اليورو بفك ارتباطه بقانون العرض والطلب في السوق المصري وارتبط بسعر العملة الأوروبية في بورصات العملات العالمية، وكان ارتباط اليورو ببورصات العملات يحدده سعر الدولار، بارتباط عكسي بينهما، فمع ارتفاع الدولار يتراجع اليورو في بورصات العملات، ويتراجع أيضا بالسوق المصري، ومع تراجع العملة الخضراء ينتعش اليورو في البورصات وكذلك بالسوق المصري.

سعر اليورو في البنوك المصرية اليوم

استقرار في سعري بيع وشراء اليورو في بداية التعاملات الصباحية.

سعر اليورو في السوق السوداء المصرية

سجل اليورو في السوق السوداء استقرارا حول المتوسطات السعرية السابقة، ولم يوجد تغييرات في متوسطاته السعرية، وسجل الشراء حوالي 20.44جنيه والبيع حوالي 20.30جنيه.

تعتبر أسعار السوق السوداء تقريبية، وتختلف من منطقة لأخرى حسب ارتفاع الطلب أو تراجعه على العملة الأوروبية، ولا يتم الاعتماد على هذا السعر في التعاملات الرسمية.

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية أعلى سعر للشراء: 20.02 بنك التنمية الصناعية أقل سعر للبيع: 20.03 مصرف أبوظبى الإسلامى البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ بنك التنمية الصناعية 20.02 20.22 6 أيام بنك الإسكندرية 19.95 20.13 5 أيام بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 19.90 20.03 18 ساعة البنك العقاري المصري العربي 19.89 20.06 21 ساعة البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 19.89 20.06 20 ساعة بنك الإستثمار العربي AIB 19.89 20.06 21 ساعة كريدى أجريكول 19.89 20.06 20 ساعة بنك الكويت الوطني NBK 19.89 20.06 17 ساعة البنك المصرى الخليجى 19.88 20.07 21 ساعة مصرف أبوظبى الإسلامى 19.88 20.03 20 ساعة بنك المشرق 19.88 20.05 20 ساعة البنك التجاري الدولي (CIB) 19.88 20.05 21 ساعة البنك المركزى المصرى 19.87 20.03 15 ساعة بنك قناة السويس 19.87 20.05 16 ساعة اتش اس بى سى HSBC 19.87 20.04 يومين المصرف العربى الدولى 19.87 20.04 22 ساعة البنك العربي الأفريقي الدولى 19.87 20.04 21 ساعة المصرف المتحد 19.87 20.04 21 ساعة بنك بلوم 19.87 20.04 19 ساعة بنك مصر 19.87 20.04 21 ساعة البنك الأهلي المصري 19.87 20.04 21 ساعة البنك الأهلى اليونانى 19.86 20.36 20 ساعة البنك المصرى لتنمية الصادرات 19.86 20.04 19 ساعة بنك عودة 19.86 20.04 21 ساعة بنك التعمير والإسكان 19.85 20.15 4 أيام بنك البركة 19.85 20.16 3 أيام البنك الزراعى المصرى 19.85 20.06 19 ساعة بنك مصر إيران التنمية 19.83 20.09 20 ساعة

توقعات سعر اليورو بالسوق المصري

يتوقع تعافي الجنيه في السوق المصري على المدى الطويل وتوفر العملات الأجنبية، واليورو، في البنوك مما يؤدي لاستقرار سعر الصرف.

توقعات بتراجع جديد في الدولار ببورصات العملات العالمية، بسبب القرارات الاقتصادية الأمريكية التي تهز ثقة المستثمر في استقرار الاقتصاد الأمريكي، مما يؤثر بشكل عكسي على أسعار اليورو والذهب بالارتفاع.

سعر اليورو في البنوك المصرية اليوم

تحديث

يتأثر سعر اليورو، بشكل أساسي ، بالسعر العالمي ببورصات العملات العالمية، وبسبب إغلاقات بورصات العملات اليوم استمر اليورو يتداول على متوسطاته السعرية.

يرتبط سعر اليورو بالبنوك المصرية، والسوق السوداء، بالسعر العالمي للعملات الأجنبية، العملات الأوروبية، في مقابل سعر الدولار، وبسبب ارتفاعات في سعر الدولار بسبب تفاؤل المستثمرين في الاقتصاد الأمريكي أدي ذلك إلي تراجع كل من العملات الأوروبية والذهب علي حد سواء.