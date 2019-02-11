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استقرار سعر الحديد والأسمنت اليوم في مصر الأحد 10-2-2019 لجميع المصانع والشركات للمستهلك التعاملات...

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سعر الحديد والأسمنت اليوم في الأسواق، حيث نتابع معكم أحدث أسعار السلع في الأسواق المصرية، و وتشهد حاليا أسعار مواد البناء ومن أهمها الحديد والأسمنت حالة من الهدوء والاستقرار، ذلك لمختلف أنواع وشركات الحديد المسلح والأسمنت، وخاصة بعد استقرار أسعار مشتقات النفط والكهرباء للمصانع.

 

أسعار الحديد اليوم في مصر

اسم الشركة اسم المنتج أسعار تسليم المصنع سعر تسليم وجه بحري سعر تسليم وجه قبلي
شركة حديد عز عز 11600 11750 11900
شركة حديد عز الدخيلة 11600 11750 11900
شركة حديد المصريين المصريين 11650 11800 11950
شركة حديد بشاي بيشاي 11600 11750 11900
شركة حديد العتال العتال 11450 11550 11700
شركة حديد عطية عطية 11400 11500 11650
شركة حديد مصر ستيل مصر ستيل 11425 11600 11750
شركة حديد الجارحي الجارحي 11475 11600 11750
 شركة حديد المعادي المعادي 11400 11500 11650
شركة حديد السويس للصلب السويس 11500 11650 11800
مصنع سرحان للصلب سرحان 11350 11450 11600
مصنع قوطة للصلب قوطة 11375 11500 11650
شركة حديد الجيوشي الجيوشي 11400 11550 11700
شركة حديد المراكبي المراكبي 11450 11550 11700
شركة حديد العشري العشري 11400 11550 11700
شركة حديد الكوستيل الكوستيل 11350 11450 11600
شركة حديد عياد عياد 11400 11550 11650
شركة حديد الكومي الكومي 11300 11450 11600
شركة حديد حديدنا حديدنا 11350 11450 11600
شركة طنطا للصلب طنطا 11350 11450 11600
شركة حديد بيانكو بيانكو 11250 11400 11550
شركة حديد عنتر عنتر 11350 11450 11600

 

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سعر الأسمنت اليوم في الأسواق المصرية

الشركة المنتج متوسط أسعار الأسمنت اليوم سعر الأسمنت أمس سعر الأسمنت أول أمس
العربية للأسمنت المسلح 838 835 825
الشركة العربية للأسمنت النصر 813 813 805
أسمنت أسيوط المهندس 815 815 808
صناعات مواد البناء التعمير 813 813 800
أسمنت أسك المنيا أسيك 818 818 813
أسمنت أسك المنيا حورس 818 818 813
أسمنت النهضة الصخرة 800 800 798
أسمنت وادي النيل المصري 813 813 805
لافارج للأسمنت المخصوص 818 818 815
أسمنت ميدكو أسوان أسوان 800 800 798
أسمنت العريش العسكري 815 815 810
أسمنت العريش العسكري بني سويف 815 815 810
أسمنت سيناء سيناء 813 813 808
الشركة القومية للأسمنت الفاخر 815 815 813
السويس للأسمنت السويس 815 815 803
أسمنت بورتلاند طرة طرة 830 823 813
أسمنت حلوان حلوان 830 823 813
أسمنت شورى شورى 798 798 793
مصر بني سويف مصر بني سويف 840 840 830
أسمنت السويدي السويدي 840 840 838
أسمنت جنوب الوادي جنوب الوادي 808 808 798
مصر للأسمنت قنا المسلة 800 800 798

 

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