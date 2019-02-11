أحدث رسائل عيد الحب 2019 .. وأجمل صور وبطاقات عيد الفالنتين.. عيد العشاق

رسائل عيد الحب 2019 سوف تكون محل بحث كثيف خلال أيام بالتزامن مع قرب حلول عيد الفالنتين، أو عيد العشّاق، الذي يوافق يوم الـ14 من شهر فبراير من كل عام، وهو عيد غير رسمي يُحتفل به في بعض دول العالم وخاصة تلك الناطقة باللغة الإنجليزية، لذلك يأخذ الاحتفال بهذا العيد صورة رمزية، وأصبح عيد الحب عيدًا تقليديًّا يعبّر من خلاله المحبين والعشاق عن مدى حبهم لبعضم البعض، ومن صور ذلك تبادل رسائل عيد الحب 2019، وبطاقات عيد الفالنتين، وكذلك تبادل الحلوى والورود وخاصة الحمراء، فضلًا عن الهدايا الرمزية كالاقلام غالية الثمن والساعات الثمينة والدمى التي على شكل دببة حمراء اللون وغيرها من الهدايا التي تتوافر في محلات الاكسسوارات والخرداوات .

رسائل عيد الحب 2019 .. تاريخ نشأة عيد الحب

يثير فضول المهتمين بعيد الحب ، رغبة بالتعرف على تاريخ نشأته، والواقع تعددت الروايات بهذا الشأن، ويسمى في الدول الغربية “يوم القديس فالنتين”، ولكن هناك شبه إجماع على نشأته، إذ الأصل فيه أنه احتفال خاص بالطائفة المسيحية، حيث يُحتفل به في أنحاء العالم في اليوم الـ14 من شهر فبراير من كل عام وذلك حسب توقيت الكنسية الغربية، وفي اليوم الـ6 من يوليو من كل عام حسب الكنيسة الشرقية، حيث يكون في هذا اليوم الاحتفال بذكرى القديس، وعيد الحي معروف باسم فالنتين، الذي يعتبره المسيحيون شهيدًا في سبيل المسيحية، وذلك في بداية ظهورها، ثم ليرتبط هذا اليوم فيما بعد بمفهوم الحب الرومانسي .

أجمل وأحدث رسائل عيد الحب 2018

بدأت عملية البحث عبر مختلف المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت عن أجمل وأحدث رسائل عيد الحب 2019 مع اقتراب موعد حلوله الشهر الجاري في الـ14 منه، وذلك لتبادلها بين المحبين والعشاق والأصدقاء والأزواج، للتعبير عن مشاعر الحب، وقد رصدنا لزوار موقعنا الكرام أحدث رسائل عيد الحب 2019 ” يوم الفالنتين”، وفيما يلي مجموعة منتقاة لأجمل العبارات التي تصلح للتراسل عبر مختلف التطبيقات على الهواتف الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي :

يا شمس الشموس.. يا بهجة كل النفوس.. نوري على حبيبي ضياكي.. وقوليله كل عام وإنت بخير.

بمناسبة العيد نرسل.. باقة حب مع سلة بوسااااات.. نسكبها على أجمل خد يملكه أغلى بشر.

أحبك ياجميلتي.. فأنت دنيتي وآخرتي.. بدايتي ونهايتي.. أحبك ياآية في الجمال.

أحبك يا بديعة خلق الرحمان.. ياأحلى مافي الأكوان.. ويا أغلا علي من كل إنسان.. أحبك وسأظل أحبك مادام في قلبي نبض وخفقان.

يامن بهواك أنا تائه.. وبعشقك والله ضائع.. ولكلامك ديماً سامع.. ولشوفك ديماً ناطر.. وبغيابك يادوب صابر.

صليني.. كلميني.. خذيني إلى دنيا الأحلام.. دنيا العشق والغرام.. حيث لا أحد سواي وسواك.

باقي أيام .. ويطل علينا عيد حبنا.. عيد عشقنا وهوانا.. فكل عام وأنت حبي الأول والأخير.

كل عام وأنت عشقي وهواي.. كل عام وأنت حبيبتي.

يامن أحببتك.. يا من أهواكي.. انتي نورك مثل نور الشمس.. وعطرك مثل الفل والياسمين.

اليوم : أحبك .. بكره : أعشقك.. بعده : في العناية المركزة.. والسبب؟ ( أموت فيك ).

اتفقنا نكون اثنين.. انا الرمش وأنت العين.. اذا مافرقنا القدر.. ماتفرقنا البشر

يا حمامة روحي وخبريه .. ولهانة أضمه وبوس أنزل فيه .. وبأحلى التهاني أخصه وأهنيه .. وأقوله كل عيد وإنت سعيد

أعذب تهنئه لأعذب أحساس.. يالي غلاك ماله قياس.. كل عام و أنت اسعد الناس.

ياللى عن عينى بعيد.. وفي قلبي عايش أكيد.. كل عام وأنت فى أجمل وأسعد عيد.

أجمل باقة ورد أرسلها من قلبي.. وأحطها بإيديك تنشر العبير الفواح حوليك.. وتقولك كل عام وإنت بخير.

ظننت قلبى قوي ما يهزه غيابك.. طلع مثل الورق يرجف من بعادك.

هذا الكلام من القلب نابع.. وعلى قلبك خليه طابع.. أحبك لو أنك معي قاطع.

أحبك كثر ما مرت دقايق بيني وبينك.. وإذا ما شفتك بعيني.. غلا قلبي نطق وينك.

أحبك وأشتهي قربك.. وأضحي بالعمر لجلك.. ولو الناس لاموني أزيدك بوسه في خدك.

زهر وورد وريحان.. قطفته من جنة الرحمن.. هدية لأعز إنسان حبيبى .

كل الجهات اللي بقت لي ثلاث ” قلبك.. وعينك.. والدفا بين أياديك.

رسائل عيد الحب 2019 .. وأجمل صور وبطاقات عيد الفالنتي

أجمل وأحدث رسائل عيد الحب 2019أجمل وأحدث رسائل عيد الحب 2019أجمل وأحدث رسائل عيد الحب 2019عيد الحب

رسائل عيد الحب 2019 رسائل عيد الحب 2019 رسائل عيد الحب رسائل عيد الحب 2019