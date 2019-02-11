استقرار سعر الليرة التركية مقابل الدولار واليورو والعملات اليوم الأحد 10-2-2019 | رصد لأحدث أسعار...

سعر الليرة التركية اليوم، حيث نقدم سعر الليرة التركية مقابل الدولار واليورو والجنيه الاسترليني وبعض العملات العربية، حيث تمتلك الجمهورية التركية رصيد كبير من العلاقات الاقتصادية والسياسية مع العالم العربي، كما يبحث العديد من المواطنين العرب الآن عن أسعار صرف العملات وخاصة سعر صرف الليرة التركي بسبب زيادة حركة التجارة وكذلك السياحة خلال السنوات الأخيرة.
سعر الليرة التركية اليوم مقابل الدولار والعملات
كانت اسعار الليرة التركي اليوم على النحو التالي
|العملة الأجنبية
|سعر المبيع مقابل الليرة تركية
|سعر الشراء مقابل الليرة التركي
|واحد دولار الأمريكي
|5.2529
|5.2492
|واحد يورو أوروبي
|5.9491
|5.9441
|الريال السعودي
|1.4009
|1.3997
|الليرة السورية
|0.010416
|0.010204
|الجنيه الاسترليني
|6.7986
|6.7926
|الدينار الكويتي
|17.3134
|17.1936
|الدرهم الإماراتي
|1.4303
|1.4291
|الجنيه المصري
|0.2993
|0.2980
|الدينار العراقي
|0.0044
|0.0043
|الدينار البحريني
|14.5914
|13.4595
|الريال القطري
|1.4430
|1.4416
|الدينار الليبي
|3.8092
|3.7843
|الريال العماني
|13.8234
|13.1230
|الدينار الأردني
|7.4298
|7.3932
|الدينار الجزائري
|0.0444
|0.0436
|الدرهم المغربي
|0.5510
|0.5503