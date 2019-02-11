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سعر الأسمنت اليوم | استقرار أسعار الأسمنت في مصر للمستهلك اليوم الأحد 10-2-2019

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أسعار الأسمنت اليوم في الأسواق المصرية، وتتعرض أسعار سوق مواد البناء وخاصة الأسمنت لحالة من الاستقرار النسبي في أسعار مواد البناء لتشمل سعر الأسمنت اليوم في مصر، وتشير العديد من التوقعات الأقتصادية بشأن أسعار طن الأسمنت إلى تعرضه خلال الأشهر المقبلة لانخفاض في مستوى سعر البيع والشراء مقابل الجنيه المصري.

 

أسعار الأسمنت اليوم في مصر

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الشركة المنتج متوسط أسعار الأسمنت اليوم سعر الأسمنت أمس سعر الأسمنت أول أمس
العربية للأسمنت المسلح 838 835 825
الشركة العربية للأسمنت النصر 813 813 805
أسمنت أسيوط المهندس 815 815 808
صناعات مواد البناء التعمير 813 813 800
أسمنت أسك المنيا أسيك 818 818 813
أسمنت أسك المنيا حورس 818 818 813
أسمنت النهضة الصخرة 800 800 798
أسمنت وادي النيل المصري 813 813 805
لافارج للأسمنت المخصوص 818 818 815
أسمنت ميدكو أسوان أسوان 800 800 798
أسمنت العريش العسكري 815 815 810
أسمنت العريش العسكري بني سويف 815 815 810
أسمنت سيناء سيناء 813 813 808
الشركة القومية للأسمنت الفاخر 815 815 813
السويس للأسمنت السويس 815 815 803
أسمنت بورتلاند طرة طرة 830 823 813
أسمنت حلوان حلوان 830 823 813
أسمنت شورى شورى 798 798 793
مصر بني سويف مصر بني سويف 840 840 830
أسمنت السويدي السويدي 840 840 838
أسمنت جنوب الوادي جنوب الوادي 808 808 798
مصر للأسمنت قنا المسلة 800 800 798

 

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