ارتفاع سعر الدولار اليوم مقابل الجنية في السوق الأسود | أحدث أسعار تداول الدولار مقابل الجنيه...

سعر الدولار اليوم في تعاملات السوق الأسود مقابل الجنيه السوداني اليوم، كذلك سعر الدولار مقابل الجنيه في مختلف البنوك السودانية والحوالات الفورية، في متابعة يومية لأحدث أخبار سعر العملة الأمريكية في السوان، وتشهد العملة الأمريكية في الأسواق السودانية اضطراب كبير في مستوى سعر البيع والشراء.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنية السوداني في السوق الاسود

يبلغ سعر الدولار في السوق الأسود اليوم 65 جنيه سوداني، ويرتفع سعر العملة الأمريكية ليصل إلى 77 جنيه وذلك في تعاملات الشيكات الفورية والحوالات الواردة خاصة من السودانيين العاملين في الخارج.

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