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ارتفاع سعر الدولار اليوم مقابل الجنية في السوق الأسود | أحدث أسعار تداول الدولار مقابل الجنيه...

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سعر الدولار اليوم في تعاملات السوق الأسود مقابل الجنيه السوداني اليوم، كذلك سعر الدولار مقابل الجنيه في مختلف البنوك السودانية والحوالات الفورية، في متابعة يومية لأحدث أخبار سعر العملة الأمريكية في السوان، وتشهد العملة الأمريكية في الأسواق السودانية اضطراب كبير في مستوى سعر البيع والشراء.

 

سعر الدولار اليوم مقابل الجنية السوداني في السوق الاسود

يبلغ سعر الدولار في السوق الأسود اليوم 65 جنيه سوداني، ويرتفع سعر العملة الأمريكية ليصل إلى 77 جنيه وذلك في تعاملات الشيكات الفورية والحوالات الواردة خاصة من السودانيين العاملين في الخارج.

اقرأ أيضا: أسعار مختلف العملات الأجنبية في السوق الأسود والبنك المركزي

مكان المعاملة سعر شراء الدولار في السودان سعر بيع الدولار مقابل الجنيه السوداني
السوق الأسود 65.00 0
الشيكات والحوالات الفورية 77.00 0
البنك المركزي السوداني 47.50 47.7375
شركات الصرافة 47.50 47.7375

بنك بيبلوس أفريقيا

47.5000

47.7375

البنك السعودي السوداني

47.5000

47.7375

بنك الإدخار والتنمية الإجتماعية

47.5000

47.7375

بنك النيل الأزرق المشرق

47.5000

47.7375

البنك السوداني الفرنسي

47.5000

47.7375

بنك التضامن الإسلامي

47.5000

47.7375

بنك قطر الوطني الإسلامي

47.5000

47.7375

بنك الجزيرة السوداني الأردني

47.5000

47.7375

بنك فيصل الإسلامي السوداني

47.5000

47.7375

بنك المال المتحد

47.5000

47.7375

البنك الزراعي السوداني

47.5000

47.7375

البنك السوداني المصري

47.5000

47.7375

البنك الأهلي السوداني

47.5000

47.7375

بنك الثروة الحيوانية

47.5000

47.7375

مصرف السلام

47.5000

47.7375

مصرف التنمية الصناعية

47.5000

47.7375

بنك البركة السوداني

47.5000

47.7375

البنك العربى السودانى

47.5000

47.7375

بنك النيل

47.5000

47.7375

مصرف المزارع التجاري

47.5000

47.7375

بنك العمال الوطني

47.5000

47.7375

بنك أمدرمان الوطني

47.5000

47.7375

بنك أبوظبي الوطني

47.5000

47.7375

البنك العقاري التجاري

47.5000

47.7375

بنك النيلين للتنمية الصناعية

47.5000

47.7375

بنك تنمية الصادرات

47.5000

47.7375

بنك الإستثمار المالي

47.5000

47.7375

بنك آيفوري

47.5000

47.7375

بنك الشمال الإسلامي

47.5000

47.7375

بنك الساحل والصحراء

47.5000

47.7375

البنك الإسلامي السوداني

47.5000

47.7375

البنك الأهلي المصري

47.5000

47.7375

بنك أبوظبي الإسلامي

47.5000

47.7375

بنك قطر الإسلامي

47.5000

47.7375

بنك الخليج

47.5000

47.7375

 

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