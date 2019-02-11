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سعر الريال السعودي اليوم | استقرار سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنوك المصرية...

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سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم، في تعاملات البنوك المصرية المختلفة مثل سعر الريال في البنك الأهلي وبنك مصر وعدة بنوك أخرى، أيضا سعر الريال السعودي فى السوق السوداء المصرية، والتي يتم من خلالها تداول مختلف العملات الأجنبية بيعاً وشراءً مقابل الجنيه المصري، وذلك في إطار متابعة أحدث الأسعار في الأسواق، ويتزايد الطلب على الريال السعودي من قبل مختلف شرائح المواطنين

سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في مصر

كان سعر الريال السعودي اليوم في البنوك على النحو التالي

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البنوك المصرية سعر الريال السعودي الشراء مقابل الجنيه المصري سعر الريال السعودي البيع مقابل الجنيه المصري
البنك المركزي المصري 4.6783 4.7134
البنك الأهلي المصري 4.6943 4.721
بنك مصر 4.694 4.7064
بنك الإسكندرية 4.64901 4.69616
البنك التجاري الدولي 4.6634 4.7093
بنك أبوظبي الإسلامي 4.6648 4.7120

 

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