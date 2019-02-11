الآن سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار والعملات الأجنبية في السوق الأسود والبنك المركزي اليوم الأحد...

أسعار العملات في السودان اليوم، وذلك وفق آخر سعر صرف معلن للعملات الأجنبية مقابل سعر الجنيه السوداني في البنك المركزي السوداني، كذلك أحدث الأسعار للبيع والشراء من السوق الأسود، ومن أشهرها أسعار الجنيه اليوم مقابل الدولار والريال السعودي والجنيه المصري وغيرها.

أسعار العملات في السودان السوق الأسود اليوم

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