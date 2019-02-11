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تردد قناة سوريا الرياضية syria sport المفتوحة|قناة سبورت السورية الرياضية – Sport

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تردد قناة سوريا syria sport يهم كثير من المشاهدين، لأنها تعتبر من أبرز القنوات الرياضية التى ظهرت فى الآونة الأخيرة، و استطاعت هذه القناة خلال فترة قصيرة اثبات وجودها، فهى تنقل العديد من الأحداث الرياضية الهامة، كما تقل العديد من التقارير الرياضية و النشرات الاخبارية، التى تهم المشاهد العربى، فو تنقل مباريات الدوري السوري.

 

تردد قناة syria sport المفتوحةعلى القمر الصناعي الروسي

قناة syria sport الرياضية المفتوحة من القنوات التى استطاعت نقل بطولة كأس آسيا  لكرة القدم، وو يمكن مشاهدة القناة مجاناً على القمر الروسي “إكسبرس AM44-EXPRESS ,

تردد القناة هو 10938 و يوجد أيضا تردد 12110  استقطاب عمودى  و هذا الفيديو يوضح طريق استقبال القناة

تنقل قناة سور العديد من الأحداث الرياضية الهامة فى العالم.

 

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