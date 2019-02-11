“استقبال” تردد قناة دبي وان Dubai One | الآن تردد القناة الجديد على القمر الصناعي نايل...

نرصد الآن القناة المجانية قناة دبي وان Dubai One، عبر الأقمار الصناعية عالية الجودة وبدون تشفير ، للتعرف على أهم برامجها المتنوعة المختارة، فقناة دبي وان واحدة من القنوات الشهيرة بالوطن العربي ، بتقديمها محتوى متنوع اجتماعي هادف يهم جميع فئات المجتمع العربي، فقناة دبي وان تميزت من ظهورها عبر الفضائيات لتقدم محتوى متميز استطاع أن يكون ذلك مناسبا لكل العرب حول العالم.

قناة دبي وان قناة منوعات تتنوع في تقديمها برامجها ما بين عرضها لأقوى الأفلام الأجنبية متنوعة التصنيف التي يبحث عنها عشاق مشاهدة الأفلام الأجنبية من مختلف الجنسيات، بالإضافة لعرضها المسلسلات الدرامية من حول العالم، كما تميزت قناة دبي وان بتقديمها برامج متنوعة تمزج مابين برامج ترفيهية وفنية واجتماعية، وغيرها الكثير من البرامج المفيدة الجذابة التي تعرض على مدار اليوم فنجذب لها المواطن العربي من كل مكان ، وتزايد البحث عنها بصفة مستمرة لتكون من بين القنوات المفضلة، تابعونا وقناة دبي وان Dubai One.

نبذة عن قناة دبي وان Dubai One 2019

قناة دبي وان هي قناة إماراتية تابعة لمؤسسة دبي للإعلام، وانطلقت عبر الفضائيات عام 2004 ، تحت مسمى ون تي في One TV، والقناة تبث بشكل مباشر من دبي على مدار 24 ساعة، لتقدم أروع منظومة برامجية مختارة ، حيث أن قناة دبي وان تتنوع وتجدد بصفة مستمرة من محتواها بما يرضي جمهورها العربي حول العالم ، فقناة دبي وان تقدم باقة متنوعة من الأفلام والمسلسلات الأجنبية الحصرية التي اشتهرت بها، لكبار نجوم هوليود حيث يتابعها الكثيرون، من عشاق ومحبي الأفلام الأجنبية والدراما العالمية، بالإضافة لتقديمها لباقة متنوعة مجموعة من البرامج الحوارية والفنية المتميزة، لذا يحرص قطاع كبير من الجمهور العربي على متابعة قناة دبي وان، لتميز ها في إشباع كافة احتياجات الأسرة العربية، لتكون من أولى القنوات العربية التي تتابعها الأسر العربية حول العالم. تردد قناة دبي وان Dubai One

استقبال تردد قناة دبي وان DUBAI ONE 2019

قناة دبي وان من أولى القنوات الإماراتية التي يتم استقبال ترددها بشكل مباشر بدون تشفير بالمجان، عبر تردد القناة على القمر الصناعي النايل سات والقمر الصناعي العرب سات.

جدول برامج قناة دبي وان

نقدم لكم متابعينا الكرام جدول أفلام وبرامج قناة دبي وان عن يوم الأثنين 11 فبراير:

The Silent Storm

00:00 GMT 20:00 UAE

BAFTA 2019

GMT 22:00 UAE 02:00

Jack Strong

GMT 00:00 UAE 04:00

Rich In Love) Silvana Sin Lana )

GM 02:00 UAE 06:00

GMT 03:00 UAE 07:00

Emirates News

يمكنكم الاستمتاع بمشاهدة العديد من الأفلام والبرامج على شاشة قناة دبي وان ، جدول برامج اليوم:

تردد قناة دبي وان الجديد على النايل سات

القمر التردد معدل الترميز معامل التصحيح الاستقطاب النايل سات 12418 27500 3/4 أفقي “H”

تردد قناة دبى وان على العرب سات

القمر التردد معدل الترميز معامل التصحيح الاستقطاب العرب سات 12130 27500 3/4 عمودي ” V”

مستمرين ومعكم عبر التحديثات لتقديم أحدث ترددات قناة دبي وان Dubai One 2019 على مدار الساعة، وفي حال حدوث تعديل أو تغير على تردد قناة دبي وان سوف نكون أول من نخبركم به، فتابعونا.