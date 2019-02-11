شاهد.. تعليق خالد يوسف على اعترافات منى فاروق وشيما الحاج

جاء تعليق المخرج والبرلماني خالد يوسف، على اعترافات الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج، عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

حيث نفي عبر صفحته الشخصية كل الاتهامات الموجة إليه، مؤكدًا أن الغرض من ذلك تشويه صورته، مشيرًا أن الاعترافات التي نشرتها المواقع الإخبارية على لسان منى فاروق وشيما الحاج ليست حقيقية ومحرفة، مؤكدًا أنه اطلع على محاضر النيابة بنفسه ولم يجد حرفًا مما كُتب في المواقع.

حيث كتب يوسف قائلاً: ” المواقع الإخبارية والصفحات الفنية كتبت أساطير حول أقوال منى فاروق وشيما الحاج في التحقيقات التي أجريت معهما في النيابة، كفيلة إن يتحكم عليا بتأبيدة على الأقل، رغم أن التحقيقات مثبتة في النيابة ولا يوجد فيها حرف واحد مما تم نشره عبر المواقع والسوشيال ميديا، حيث أن ما تم كتابته ونشره لا يهين خالد يوسف فقط، بل يهين الفن المصري والفنانات المصريات أجمع، عندما يقال إن أي فنانة عملت مع خالد يوسف لديها فيلم إباحي معه، فهذا يعتبر وصمة عار للفن المصري كله”.

وتابع يوسف: “مادام البنات ماجبوش سيرة الفن والعمل بالتمثيل وقصروا أقوالهم علي أنهم كانوا متجوزيني عرفي، ياريت تكون كل الاتهامات والاهانات موجهة لي فقط دون التحدث عن الفن المصري، حيث أن الهدف من ذلك هو تصفيتي وتشويه صورتي”.

يذكر أن بعض المواقع نشرت أخبار تفيد بأن كلاً من منى فاروق وشيما الحاج اعترف في النيابة أن المخرج خالد يوسف لم يمنح أي فنانة صاعدة دور في أي من أفلامه، إلا بعد إقامة علاقة جنسية معها وتصوير فيلم إباحي له معها، وأنه مريض بتصوير نفسه أثناء ممارسة علاقات مع النساء.