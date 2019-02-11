أحمد موسى: جنوب أفريقيا تتولى رئاسة الاتحاد الأفريقي 2020

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الاجتماع الرسمي الذي عقد اليوم الأحد 10 فبراير الجاري، والذي شارك فيه رؤساء الدول الإفريقية، في أديس أبابا عاصمة أثيوبيا، أن دولة جنوب أفريقيا تترأس الاتحاد الإفريقي العام المقبل 2020.

حيث تابع موسى حواره في برنامجه “على مسئوليتي”، المذاع على قناة “صدى البلد”، اليوم الأحد، أن دولة جنوب أفريقيا بقيادة رئيسها سيريل رامابوزا، ستكون خلفًا عن مصر في قيادة منظمة الاتحاد الإفريقي عام 2020.

كما أفاد الإعلامي أحمد موسى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تطرق في كلمته إلى العلاقات التجارية التي تجمع البلدين، كما تسلم رئاسة الاتحاد الإفريقي لعام 2019، خلفًا عن دولة رواندا، تحت قيادة رئيسها ول كاجامي.