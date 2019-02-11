مسلسل قدري بلا لون الجزء الثاني الحلقة 36 - جميع الحلقات

تدور قصة مسلسل "قدري بلا ألوان" حول ﻏﺎﻧﻐﺎ وهي ﻓﺘﺎﺓ ﺻﻐﻴﺮﺓ تبلغ من العمر 12 سنة يتيمة تعيش في ﻗﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻨﺪ، حيث يزوجون هناك ﺍﻻﻃﻔﺎﻝ وهم صغار ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻠﻴﻠﺔ ﺗﺰﻭﺟﺖ ﻏﺎﻧﻐﺎ ﻣﻦ ﻓﺘﻰ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﻋﻤﺮﻫﺎ ﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻗﺘﻞ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻭﺍﺳﺮﺗﻬﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻭﻫﻜذﺍ أصبحت ﻏﺎﻧﻐﺎ ﻳﺘﻴﻤﺔ ﻭ ﺍﺭﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ويتم أخذها إلى ملجأ تعيش فيه الأرامل ويعاملونها بقسوة.

وﺗتحدث ﺍﻟﻘﺼﺔ عن ﻧﻀﺎﻝ ﻏﺎﻧﻐﺎ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺍﻟﻌﻴﺶ ﺑﺴﻌﺎﺩﺓ ﺍﻳﻦ ﻋﺎﺭﺿﺖ ﻛﻞ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻀﻌﻬﺎ ﻣﺠﺘﻤﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺭﺍﻣﻞ ﺣﻴﺚ تم لومها ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺕ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﺍﻟﺪﻱ ﻟﻢ ﺗﻌﺶ ﻣﻌﻪ ﺍﺻﻼ فيأتي شخص يدعي نيرانجان ويأخذها معه إلى منزله الضخم لتعيش مع زوجته مافي وابنائهم ساغار و بولكيت والجدة.

أﺣﺒﺖ غانغا ﺳﺎﻏﺎﺭ ﻭﺍﻧﺘظﺮﺕ ﻋﻮﺩﺗﻪ ﺑﺸﺪﺓ، ثم بعد سنوات ﻳﻌﻮﺩ لكنه ﻳﺮﻓﺾ ﻏﺎﻧﻐﺎ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ امرأة اخرى ﺗﻌﺮﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻟﻨﺪﻥ ،ﻭﻣﻊ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻳﻔﻬﻢ ﺳﺎﻏﺎﺭ ﻣﺸﺎﻋﺮ ﺣﺒﻪ ﻟﻐﺎﻧﻐﺎ.