تابلت الثانوية العامة وخطوات الحصول عليه وطريقة تأمين التابلت وتصليحه

تابلت الثانوية العامة يعتبر من ابرز ما يميز منظومة التعليم الجديدة التي تهدف إلى تطوير التعليم خلال صفوف التعليم في الثانوية العامة، والتي تبدأ مع طلاب الصف الأول الثانوي العام، حيث سيوزع تابلت الثانوية العامة على طلاب الصف الأول الثانوي خلال أيام قليلة، حتى يتم تدريب الطلاب عليه ليتم امتحانهم في شهر مارس القادم من خلال تابليت الثانوية العامة للعام الحالي 2019، وسنتعرف من خلال ذلك المقال على كل ما يريد معرفته الطالب علن التابلت سواء كان عن طريقة الحصول عليه، كيفية تصليح التابليت، طريقة تأمين تابليت الثانوية العامة، فتابعوا معنا.

تابليت الثانوية العامة 2019

بدء توزيع التابلت على طلاب الصف الأول الثانوي مع بداية من الفصل الدراسي الثاني.

كما أن التابلت الذي سيسلم للطلاب سيكون عهدة شخصية لحين انتهاء الدراسة في المرحلة ‏الثانوية العامة، ثم بعد ذلك يعتبر التابليت هدية مجانية للطلاب.

لا يرد الطالب التابليت إلا في حال تحويله لنظام تعليمي آخر غير الثانوية العامة.

الفئات المستهدفة بالتابلت هم طلاب الصف الأول الثانوي بالمدارس الحكومية ‏والخاصة والمعلمين والعاملون بالمديريات التعليمية.‏‏

لن يتم تسليم أي جهاز لوحي الخاص بالتعليم الثانوي العام بالمدارس الخاصة بشكل قاطع للمعلمين.

كما يمكن للطالب من خلال التابلت الدخول على بنك المعرفة المصري للاستفادة من ‏المادة العلمية داخله.

يحتوي التابليت على المحتوى الرقمي وفيديوهات تفاعلية للطلاب، كما يتيح للطلاب الدخول على محرك البحث العلمي لشركاء بنك المعرفة.

تم برمجة التابلت بشكل موحد سواء للطالب أو المعلم.

خطوات حصول الطالب على جهاز تابليت الثانوية العامة

يتوجه الطالب مع ولي الأمر إلى أقرب مكتب بريد له.

إحضار البطاقة الشخصية أو شهادة الميلاد للطالب في حالة عدم وجود بطاقة شخصية للطالب.

إحضار البطاقة الشخصية الخاصة بولي الأمر.

يأخذ موظف البريد الرقم القومي المدون بشهادة ميلاد الطالب، ثم يتم تسديد رسوم التابليت التي تقدر بنحو 100 جنيه، ويعتبر ذلك المبلغ كضمان تأميني للتابلت “بوليصة تأمينية.

ثم يتسلم الطالب إيصال بالمبلغ التأميني.

يتوجه الطالب ومعه ولي أمره إلى المدرسة التي يتبع لها، حتى يقوم ولي الأمر بالتوقيع على إقرار ‏استلام “التابلت”.

ثم يجب على ولي الأمر بضرورة الاحتفاظ بإيصال الرسوم المسددة من مكتب البريد، وتلك الرسوم تضمن للطالب إمكانية تصليح التابليت.

طريقة التأمين على التابليت

يستطيع الطالب التأمين على جهاز التابليت ضد الحريق أو السطو من خلال شراء بوليصة تأمين من جانب أولياء الأمور، عند الاستلام قيمتها 100 جنيه من هيئة البريد المصري ‏تدفع مرة واحدة كل عام.

يحتوي كل جهاز تابليت على ‏serial number‏ لسهولة تتبع الجهاز في حال فقده أو سرقته.

طريقة تصليح التابليت في حالة التلف

تابليت الثانوية العامة

في تلك الحالة يتوجه الطالب إلى أخصائي التطوير التكنولوجي في المدرسة التابع لها وأعلامه بحدوث تلف بالجهاز، ثم الاتصال بخدمة العملاء على الخط الساخن 16580، والضغط على رقم 9، ويتبع الطالب الخطوات والإرشادات اللازمة لتصليح التابليت.

مواصفات تابليت الثانوية العامة