نوفر رابط استمارة التقديم وظائف وزارة التربية والتعليم 2019 الجديدة “التعاقد المؤقت”...

شروط التقديم لوظائف المعلمين الجديدة 2019، بعد فتح باب التقدم للتعاقد مع المعلمين يوم الخميس الماضي، والذي يفترض أن يستمر لمدة أسبوع كامل، نوهت الوزارة أن شروط التقديم لوظائف المعلمين الجديدة تختلف من محافظة إلى أخرى، وذلك حسب حاجة كل مديرية من المديريات التعليمية لتخصص معين، لسد العجز بالمدارس التابعة لها خلال الفصل الدراسي الثاني.

يأتي التقديم لوظائف المعلمين الجديدة ضمن خطة الوزارة لتجربة ضبط الأعداد المطلوبة قبل الإعلان عن مسابقة تعيين المعلمين نهاية العام الدراسي الحالي، حيث أن العجز لا يحتسب بأعداد المعلمين، بل يحتسب بأعداد الحساب، وبالتالي فتح باب التقديم للتعاقد المؤقت للمعلمين سيكون تجربة خلال الفصل الدراسي الثاني قبل التعيين.

شروط التقديم لوظائف المعلميناستمارة التقديم لوظائف المعلمين الجديدة

وتستقل كل مديرية تربية وتعليم بكل محافظة، بوضع شروط وضوابط ومعايير التقديم لوظائف المعلمين الجديدة حسب حاجتها، وبدأت بالفعل مديريات التربية والتعليم في محافظات مصر في وضع شروط التقديم للوظائف الجديدة والمتطلبات التي تحتاجها مدارسها.

وظائف المعلمين الجديدة 2019 محافظة البحيرة

اوضح محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، إن التقديم لوظائف المعلمين الجديدة سيكون إلكترونياً، ويتم تقديم المستندات المطلوبة بالإضافة لطباعة صورة استمارة التقديم إلى الإدارة التعليمية التابع لها المتقدم.

نرجو أن نكون وفقنا في عرض تلك المقالة ووضحنا لكم كل شيء يخص التقديم لوظائف التربية والتعليم الجديدة، حظ موفق للجميع في القبول بتلك الوظائف، وإذا كان لديكم أى استفسار اتركوه بالتعليقات.

تقدم حتى الآن حوالي 150 ألف معلم في مسابقة وزارة التربية والتعليم “للتعاقد المؤقت”، وذلك بحسب تصريح رسمي من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويواصل حتى يوم الخميس القادم جميع المعلمين المستوفيين للشروط للتقديم لمسابقة وزارة التربية والتعليم للتعاقد المؤقت حتى نهاية العام الدراسي حسب العجز في كل إدارة تعليمية.