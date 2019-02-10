التموين تتعاقد على استيراد 68 ألف طن أرز أبيض استعداداً لشهر رمضان القادم

تعاقدت هيئة العامة للسلع التموينية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، خلال المناقصة رقم “2” على استيراد كمية 68 ألف طن أرز أبيض طبيعي تام الضرب في إطارات الاستعدادات الكاملة لوزارة التموين الداخلية لشهر رمضان المبارك.

وأشارت الوزارة، خلال بيان لها اليوم، أن 20 ألف طن ستصل خلال الفترة من 20 مارس إلى 20 إبريل و48 ألف طن وصول من أول إبريل إلى 30 أبريل القادم وأن الكميات التي تعاقدت عليها البيئة نجحت في اختبار الطهي ومتوافقة مع المستهلك المصري، وقد تم إجراء الاختبار في معهد تكنولوجيا الغذاء التابع لمركز البحوث الزراعية في وزارة الزراعة.

ويذكر أن هيئة السلع التموينية كانت قد تعاقدت في المناقصة رقم 1 على كمية 47 ألف طن ونصف أرز أبيض مستورد للوصول في الفترة من أول فبراير إلى 28 فبراير الحالي.