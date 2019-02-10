أجمل وأحدث رسائل عيد الحب 2019 Valentine’s Day SMS للأحباب لمواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك...

نستعرض معكم أرق رسائل عيد الحب 2019 أو الفلانتين داي Valentine Day، حيث ينتظر الملايين من العشاق يوم عيد الحب للإحتفال بتلك المناسبة، ليعبر كل خطيب وكل زوج عن حبه لحبيبته من خلال عبارات عيد الحب 2019 ورسائل ومسجات الفلانتين داي، كما يقوم البعض بتقديم الهدايا في تلك المناسبة المميزة، أما عن أسباب الإحتفال بعيد الحب فتعود إلى القديس فالنتين ويتم الاحتفال بعيد الحب يوم 14 فبراير من كل عام، ليبقى عيد الحب أسطورة عند جميع العشاق والأحبة ليحتفلوا به كل عام.

عيد الحب 2019

تختلف طرق الإحتفال بعيد الحب من شخص إلى آخر، حيث يقوم البعض بتقديم الهدايا وآخر يقوم بارسال بطاقات المعايدة وآخر يرسل عبارات ورسائل عيد الحب الرومانسية، ولكن يتفق الجميع على شئ واحد وهو أن الحب رمز جميل من أهم رموز الإنسانية والحب لا يقف بين الأحبة فقط ولكن الحب لجميع البشر، لذلك نتابع معكم عبر موقعكم عرب فور نيوز أرق وأجمل عبارات التهاني بعيد الحب 2019 وأيضا أفكار هدايا عيد الحب.

رسائل عيد الحب 2019

يا هادى فى رقتك ..

وتقيل وكبير فى كلمتك ..

وجامك فى مشيتك ..

واحشنى يا عسل [ حضرتك ] ..

وتقيل وكبير فى كلمتك .. وجامك فى مشيتك .. واحشنى يا عسل [ حضرتك ] .. لو أن الحب كلمات تتكتب ..

لانتهت اقلامى من زمان ..

ولكن الحب ارواح ..

فهل يكفيك روحى يا عمرى ؟!

لانتهت اقلامى من زمان .. ولكن الحب ارواح .. فهل يكفيك روحى يا عمرى ؟! اللهم إنى أحب عبدك هذا حباً خالصاً فيك ..

فإجمعنى وإياه فى الجنة يارب العالمين ..

فإجمعنى وإياه فى الجنة يارب العالمين .. تسأل يا حبيبى بحبك قد إيه ؟

ده حبك يا حبيبى بالعالم واللى فيه ..

بالشمس والقمر ، بالنجمة والسهر ، بالبحر والشجر ..

ده حلم أنا عايشه بيه ..

ده حبك يا حبيبى بالعالم واللى فيه .. بالشمس والقمر ، بالنجمة والسهر ، بالبحر والشجر .. ده حلم أنا عايشه بيه .. دخلت إمتحان الحب ونسيت شكل الكتابة ..

فكتبت اسمك سؤال ورسمت عيونك اجابة ..

أما عن أفكار هدايا عيد الحب فتختلف حسب امكانيات الفرد ولكن ليس هناك أجمل من لغة الزهور والتعبير من خلال الأزهار وألوانها الجميلة.