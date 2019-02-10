yalla shoot بث مباشر مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو كورة لايف | مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو...

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موعد مباراة برشلونة واتلتيك بلباو كورة لايف

يتم بث مباراة برشلونة واتلتيك بلباو اليوم الأحد 10/2/2019 في تمام الساعة التاسعة وخمسة واربعون دقيقة بتوقيت مصر العاشرة وخمسة واربعون بتوقيت المملكة العربية السعودية ويتم بث المباراة من خلال قناة بي ان سبورت الرياضية وبالتحديد bein sport hd.

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