رابط استمارة التقديم لوظائف وزارة التربية والتعليم “تعاقد مؤقت” البحيرة 2019 اعرف شروط...

بعد فتح باب التقديم للوظائف التعليمية 2019 بجميع مديريات التعليم بالمحافظات المصرية يوم الخميس الماضي، اعلنت مديرية التربية والتعليم محافظة البحيرة عن شروط التقديم لوظائف المعلمين الجديدة بنظام التعاقد المؤقت، بعد موافقة طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عليها.

الوظائف التعليمية الجديدة بالبحيرة

اعلنت مديرية التربية والتعليم بالبحيرة عن حاجتها لشغل وظائف التعليم عن طريق التعاقد المؤقت حتى نهاية الفصل الدراسي الحالي حسب الشروط التالية:

أن يكون الشخص المتقدم للوظائف المعروضة حاصل على مؤهل تربوي مناسب أو مؤهل عالي مناسب بالإضافة إلى دبلوم تربوي للوظيفة المتقدم لها.

أن يكون من غير شاغلي الوظائف الحكومية.

ألا يكون المتقدم قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة مالم يرد إليه اعتباره.

أن يكون المتقدم للتعاقد من المقيمين في نطاق الإدارة التعليمية المتقدم لشغل الوظيفة بها مدة سنة على الأقل سابقة

لتاريخ الإعلان.

أن يكون المتقدم ذات سيرة محمودة.

أن يجتاز اختبار المقابلة الشخصية.

وظائف المعلمين الجديدة المطلوبة بالبحيرة

رابط التقديم للوظائف التعليمية الجديدة

ويتم التقديم لوظائف المعلمين الجديدة بالبحيرة إلكترونياً عبر موقع http://tempcontract.emis.gov.eg والذي تم تخصيصه لهذا الغرض.

في حال وجود أى مشكلة قابلتكم ف الموقع يرجي ترك تعليق بالأسفل وسوف نقوم بمحاولة حلها لكم من خلال المقالة، ويستمر الجميع الآن في تقديم الأوراق الخاصة به من أجل التقدم لتلك الوظيفة.

وحظ موفق للجميع في التقديم لتلك الوظيفة، وأى شيء غير واضح اتركوه في التعليقات وسنحاول إيضاحه، ما زال التقديم متاح للجميع في كل المحافظات حتى الآن وإلي يوم الخميس المقبل يوم 14 من شهر فبراير.