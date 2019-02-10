كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النجمة ثاندي نيوتن تظهر بإطلالة جذابة على ريد كاربت حفل جوائز BAFTA الـ 72 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصلت منذ لحظات النجمة ثاندي نيوتن لريد كاربت حفل توزيع جوائز الأكاديمية البريطانية للسينما المعروفة باسم بافتا أووردز في دورتها لعام 2019 الجاري. وتحتضن قاعة رويال البيرت هول الملكية فعاليات الحفل السنوي لجوائز البافتا، والذي اختيرت لتقدمه رسميا للجمهور النجمة القديرة جوانا لوميلي. وكان العدد الأكبر من الترشيحات من نصيب فيلم The Favourite للنجمة الكبيرة إيما ستون والنجمة ريتشل وايز، بإجمال ترشحه لـ 12 جائزة مختلفة.

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