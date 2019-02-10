نقل الشاب حبيس والدته لمدة 10 سنوات لمستشفى العباسية

صرح مصدر مسئول في مديرية الصحة بمحافظة الغربية، بأن محمد رجل الغرباوي المعروف إعلاميا باسم سجين والدته لمدة 10 سنوات، بأنه يوجد حاليا داخل نقطة شرطة مستشفى قطور المركزي، كما انه من المنتظر نقله إلى مستشفى الأمراض النفسية والعصبية المتواجدة في منطقة العباسية، وذلك حتى يتم توقيع الكشف الطبي عليه وفقا لقرار النيابة العامة.

كما أن مستشفى قطور المركزي قد وقعت الكشف الطبي على الشاب، ونتج الكشف عن عدم وجود إصابات ظاهرية وأوصى الأطباء استشاري الباطنة على عرض الشاب على أخصائيين نفسيين لأنه يعاني من حالة اضطراب نفسي، كما أن درجة الذكاء لديه منخفضة للغاية، ومن الناحية الصحية فإنها مستقرة رغم انه كثير البكاء ويطالب بشدة لرؤية والدته وأخواته.