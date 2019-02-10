يلا شوت مشاهدة مباراة العين والوحدة hd بث مباشر| لعبة العين ضد الوحدة حصرى الاسطورة يوتيوب

مشاهدة مباراة العين والوحدة بث مباشر اليوم الأحد 10 فبراير 2019، و ذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر للدوري الخليج العربي الإماراتي، نادى العين فى المركز الثانى برصيد 29 نقطة، و يريد الفوز اليوم على الوحدة، ليتمكن من المنافسة على قمة الدورى الاماراتى الذى يحتله نادى الشارقة برصيد 34 نقطة، بينما يمتلك نادى الوحدة 21 نقط و يريد تحسين مركزه.
كور ستار مشاهدة مباراة العين والوحدة لايف
الأن مباشرة مشاهدة مباراة العين والوحدة في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة كورة لايف ، في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الامارات و سلطنة عمان ، السابعة مساء بتوقيت السعودية
رابط البث المباشر مباراة العين والوحدة
شاهد الأن بث مباشر كورة لايف مباراة العين والوحدة المباراة مذاعة على قناة أبوظبي الرياضية HD 1
انتهى الشوط الاول 0/0
تعرض بندر الاحبابى للطرد فى نهاية الشوط الأول
الشوط الثانى من المباراة و النتيجة تعادل سلبى بين فريق العين و فريق الوحدة
د 50 و النتيجة التعادل السلبى حتى الآن فى المباراة
د 53 مازال فريق العين يحاول احراز هدف رغم أنه يلعب ناقص لاعب
د 57 محاولات من كلا الفريقين لاحراز هدف التقدم لكن مازالت النتيجة 0/0
د60 التعادل السلبى يسيطر على أحداث اللقاء بين فريق العين و الوحدة
د65 استطاع اللاعب كايو لوكاس فيرنانديز احراز هدف السبق لفريق العين الاماراتى
د 74 النتيجة مازالت تقدم العين بهدف واحد
د 81 مازال العين متقدم على فريق الوحدة بهدف مقابل لاشىء