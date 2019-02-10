جدول ترتيب الدوري الإنجليزي اليوم الاحد 10 نوفمبر 2019 بعد مباريات اليوم

اشتعلت المنافسة من جديد في الدوري الإنجليزي الموسم الكروي الحالي، وذلك بعدما تمكن نادي ليفربول الإنجليزي في الفوز على نظيرة بورنموث الإنجليزي بثلاثة أهداف نظيفة، ثم فوز نادي توتنهام على نظيرة ليستر سيتي الإنجليزي بثلاثة أهداف لهدف، وأخيراً فوز مانشستر سيتي على نظيرة تشيلسي الإنجليزي بنتيجة كبيرة في مواجهة اليوم.

حيث حافظ نادي ليفربول الإنجليزي حظوظه في المنافسة على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، على الرغم من احتلال مانشستر سيتي صدارة الدوري بشكل مؤقت بسبب خوض مباراة مقدمة في الدوري الإنجليزي والتي أقيمت في الجولة السابعة والعشرين بالدوري.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي اليوم

بينما حافظ نادي توتنهام الإنجليزي على المركز الثالث في جدول الترتيب بشكل رسمي بالفوز على ليستر سيتي، وحل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في المركز الرابع بعد الفوز الكبير الذي حققه في نفس الجولة.

ليفربول 26 20 5 1 59 15 44 65 مانشستر سيتي 26 20 2 4 68 20 48 62 توتنهام هوتسبير 26 20 0 6 54 25 29 60 مانشستر يونايتد 26 15 6 5 52 35 17 51 تشيلسي 25 15 5 5 45 23 22 50 آرسنال 26 15 5 6 53 37 16 50 وولفرهامبتون 25 11 5 9 33 32 1 38 واتفورد 26 10 7 9 34 34 0 37 إيفرتون 27 9 6 12 36 39 -3 33 وست هام يونايتد 26 9 6 11 32 39 -7 33 بورنموث 26 10 3 13 37 47 -10 33 ليستر سيتي 26 9 5 12 31 34 -3 32 كريستال بالاس 26 7 6 13 27 34 -7 27 برايتون 26 7 6 13 28 39 -11 27 بيرنلي 26 7 6 13 29 47 -18 27 كارديف سيتي 26 7 4 15 24 47 -23 25 نيوكاسل يونايتد 25 6 6 13 21 33 -12 24 ساوثهامتون 26 5 9 12 28 44 -16 24 فولهام 26 4 5 17 25 58 -33 17 هيديرسفيلد تاون 26 2 5 19 14 48 -34 11

بينما يقترب نادي هيديرسفيلد تاون، الصاعد حديثاً للدوري الإنجليزي في الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية من جديد بعدما احتل المركز الأخير برصيد 11 نقطة.