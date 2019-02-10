ملخص ونتيجة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي اليوم الاحد 10-2-2019 في الدوري الإنجليزي اليوم

تمكن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي الأول لكرة القدم، من تحقيق فوز كبير على حساب نظيرة نادي تشيلسي الإنجليزي، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم في الجولة السادسة والعشرين بمباريات الدوري الإنجليزي، وذلك في إياب مواجهات الفريقين.

بدأ نادي مانشستر سيتي الإنجليزي المواجهة بهجوم قوي على مرمي نادي تشيلسي الإنجليزي بحثاً عن افتتاح التسجيل في المباراة، حيث يسعى المان سيتي حامل لقب البطولة لتعويض الخسارة التي تلقاها أمام تشيلسي في الدور الأول من الدوري الإنجليزي بهدفين نظيفين.

سجل اللاعب رحيم سترلينج، هدف المباراة الأول في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة، وذلك بعد الضغط المتواصل على المباراة، ثم أضاف اللاعب سيرجيو أغويرو، هدفين في الدقيقة 13 والدقيقة 19 من عمر المباراة، حيث سيطر نادي مانشستر سيتي الإنجليزي على المباراة منذ البداية، وسجل اللاعب إلكاي جوندوجان، الهدف الرابع لنادي مانشستر سيتي في الدقيقة 25 من عمر شوط المباراة الأول، حيث نجح السيتي في تسجيل أربعة أهداف في 25 دقيقة.

ومع بداية الشوط الثاني واصل السيتي السيطرة على المباراة، ليسجل اللاعب الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، هدف المباراة الخامس في الدقيقة 56 من عمر المباراة، وفشل نادي تشيلسي الإنجليزي في تسجيل أي أهداف طوال أحداث اللقاء.