تعرف على مسلسلات رمضان 2019

بدأت قائمة مسلسلات رمضان عام 2019 في الظهور رسميًا، خاصة مع دخول الكثير من الأعمال مرحلة التصوير، حيث وجدنا أن هناك نحو 24 عملًا يتنافسون خلال السباق الرمضاني القادم.

ونقدم لكم في وكالة سوا، من خلال هذا التقرير القائمة النهائية لمسلسلات رمضان 2019، والتي انخفضت لـ24 عملًا دراميًا بدلاً من 37 في الموسم الماضي. وفق "أخبار اليوم"

الزعيم عادل إمام ومسلسل "فالنتينو":

يتواجد الزعيم عادل إمام ضمن السباق الرمضاني للعام الثامن على التوالي، حيث يقدم مسلسل «فالنتينو» وهو عمل كوميدي يدور حول شخصية "نور عبد المجيد" مالك مجموعة مدارس إنترناشيونال.

المسلسل من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام، وإنتاج شركة «ماجنوم» المملوكة لهشام تحسين ورامي نجل الزعيم، ويشارك في بطولته كل من دلال عبد العزيز، ونيكول سابا، وهدى المفتي، وطارق الإبياري.

الجزء الثالث من مسلسل "كلبش":

يواصل النجم أمير كرارة، تقديم أحداث مسلسلة الشهير "كلبش" في جزء ثالث برعاية شركة سينرجي، بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزءان السابقان.

العمل من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، يشارك فى البطولة كل من أحمد عبدالعزيز وهشام سليم وأحمد العوضي وهالة فاخر ويسرا اللوزي.

هاني سلامة ومسلسل "قمر هادي":

يخوض الفنان هاني سلامة، الماراثون الرمضاني بمسلسل "قمر هادي" الذي يتعاون فيه للعام الثالث على التوالي مع المخرج رؤوف عبد العزيز.

"قمر هادي" من تأليف إسلام حافظ، وإنتاج سينرجي، ويشارك في بطولته كل من يسرا اللوزي، وهادي الجيار، وآية سماحة، وداليا مصطفى.

أحمد السقا ومسلسل "ولد الغلابة":

وينضم إليهم الفنان أحمد السقا بمسلسل «ولد الغلابة» والذي يتناول مشاكل الصعيد والقضايا البارزة داخل المجتمع الصعيدي، والمسلسل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سامي، ويشارك في بطولته إنجي المقدم، وإدوارد، ومي عمر، وريم سامي، وهبة مجدي.

النجم مصطفي شعبان ومسلسل "أبو جبل":

يواصل النجم مصطفى شعبان، تصوير أحداث مسلسله الجديد "أبو جبل" للسيناريست محمد سيد بشير، والمخرج أحمد صالح، للمنافسة في رمضان المقبل، ويشارك في بطولة العمل كل من آيتن عامر، وخالد كمال، وأحمد النجار، ودياب.

ياسر جلال ومسلسل "لمس أكتاف":

يخوض النجم ياسر جلال، الماراثون الرمضاني المقبل للعام الثالث على التوالي بمسلسل "لمس أكتاف" ، تدور قصته حول قصة حياة مصارع اعتزل اللعبة.

مسلسل "لمس أكتاف" من تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، ويشارك في بطولة العمل كل من فتحي عبد الوهاب، وحنان مطاوع، وأروي جودة.

عمرو يوسف ومسلسل "القائمة 33":

يشارك النجم عمرو يوسف، بمسلسل "القائمة 33" مع مجموعة فنون مصر؛ هذا العام بعد أن حقق نجاحًا منقطع النظير الموسم الماضي بمسلسل "طايع"،و يقوم على كتابته كل من نبيل عبد الحميد، ومحمود حجاج، وإخراج محمد سلامة.

محمد رمضان ومسلسل "زلزال":

يخوض النجم محمد رمضان، السباق الرمضاني بمسلسل "زلزال" الذي يتعاون خلاله لأول مرة مع الكاتب عبد الرحيم كمال، من خلال شاشة التليفزيون، بتوقيع المخرج إبراهيم فخر وإنتاج سينرجي، تشاركه البطولة الفنانة حلا شيحة.

ياسمين عبد العزيز في مسلسل "الملكة":

وتشارك الفنانة ياسمين عبد العزيز في رمضان 2019 بمسلسل "الملكة"، فالعمل من تأليف أمين جمال وعبد الله حسن وطارق الكاشف، وإخراج حسام علي، ويشاركها البطولة فتحي عبد الوهاب، وإيهاب فهمي، وأحمد العوضي، وثراء جبيل.

ياسمين صبري و"مسلسل حكايتي":

تنضم الفنانة ياسمين صبري إلى القائمة بمسلسل "حكايتي"، الذي يمثل أول بطولة مطلقة لها في الدراما التليفزيونية.

العمل من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج سينرجي، ويشارك في البطولة أحمد صلاح حسني، وأحمد حاتم، ووفاء عامر.

آسر ياسين ومسلسل "شربة مية":

ينضم إلى القائمة آسر ياسين بمسلسل "شربة مية" للمنتجة مها سليم، وتأليف شريف بدر الدين، بجانب ورشة تضم نهال سماحة، وماريان هاني، وضحى إبراهيم توفيق، ومحمد هشام، ومحمود شافعي، وإخراج رامي رزق الله.

مي عز الدين ومسلسل "البرنسيسة بيسة":

هذا هو اسم المسلسل الذي تقوم ببطولته الفنانة مي عز الدين، والتي نجحت في التواجد خلال موسم رمضان المقبل.

العمل من تأليف فاروق هاشم، ومصطفى عمر، وإخراج أكرم فريد، ويشاركها البطولة محمد أنور، وأمير المصري، وحسام داغر، وحجاج عبد العظيم.

حمادة هلال ومسلسل "ابن الأصول":

يخوض الفنان حمادة هلال، الماراثون الرمضاني بمسلسل "ابن أصول"، والعمل من تأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج محمد بكير، ويشاركه أحمد حلاوة، وحمزة العيلي، وإيناس كامل.

شيكو وهشام ماجد ومسلسل "اللعبة":

يشارك كل من شيكو وهشام ماجد، خلال رمضان المقبل بمسلسل «اللعبة» الذي يدور في إطار كوميدي، وهو من إخراج معتز التوني، وتأليف فادي أبو السعود، وأحمد سعد، ويشاركهم مي كساب، وعارفة عبد الرسول، ومحمد ثروت.

محمد إمام في مسلسل "هوجان":

انضم الثنائي محمد إمام، وكريم محمود عبد العزيز، إلى خريطة رمضان 2019 بمسلسل "هوجان".

المسلسل من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج سينرجي، وتشارك في البطولة ميرنا نور الدين.

دنيا سمير غانم:

لم تستقر حتى الآن النجمة دنيا سمير غانم، على الاسم النهائي لمسلسلها الذي يقوم على كتابته أيمن وتار، وشريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج هشام جمال، ويشارك في البطولة كل من شيماء سيف، ومحمد سلام ومحمد أوتاكا.

دينا الشربيني ومسلسل "الأختين":

تخوض الفنانة دينا الشربيني سباق رمضان 2019 بمسلسل "الأختين"، وهو من تأليف مريم نعوم، وإخراج كاملة أبو ذكري، ويمثل العمل البطولة المطلقة الثانية لها في الدراما التليفزيونية.

أحمد فهمي ومسلسل "آدم فاميلي":

انضم الفنان أحمد فهمي إلى سباق رمضان المقبل، مع خطيبته هنا الزاهد بمسلسل "آدم فاميلي"، والعمل من تأليف مصطفى صقر، ومحمد عز، وكريم يوسف، وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندي.

إيمى سمير غانم ومسلسل "سوبر ميرو":

هذا هو اسم المسلسل الذي تشارك به الفنانة إيمى سمير غانم خلال رمضان المقبل بمشاركة حمدي الميرغني،وهو من تأليف محمد محمدي، وإخراج وليد الحلفاوي.

حسن الرداد ومسلسل "الابن الـ 13":

يعتبر الفنان حسن الرداد من أوائل الفنانين الذين أعلنوا غيابهم عن الماراثون الرمضاني المقبل، وتفرغه لفيلم سينمائي أكشن، لكنه انضم إلى قائمة رمضان في اللحظات الأخيرة بمسلسل «الابن الـ13»، وهو من تأليف ورشة كتابة تضم كلا من محمد أبو السعد، وخالد أبو بكر، ووليد أبو المجد، وإخراج مصطفى فكري.

علي ربيع ومسلسل "فكرة بمليون جنية":

ينافس نجم مسرح مصر علي ربيع بمسلسل "فكرة بمليون جنيه" في السباق الرمضاني 2019، والمسلسل من إخراج وائل إحسان، وتأليف أمين جمال، وإبراهيم محسن، بمشاركة صابرين، وطارق عبد العزيز، وصلاح عبد الله، وكريم عفيفي.

عودة الفنان محمد رجب بمسلسل "علامة استفهام":

نجح الفنان محمد رجب في التواجد ضمن خريطة رمضان 2019 بمسلسل "علامة استفهام" بالتعاون مع سينرجي، والعمل من تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، ويشاركه البطولة مي سليم.

أمينة خليل في مسلسل "قابيل":

تنافس النجمة أمينة خليل والنجمان محمد فراج ومحمد ممدوح، خلال السباق الدرامي لرمضان 2019، بـ"قابيل" الذي تدور أحداثه في إطار مثير، وهو من تأليف محمد صقر، وإخراج كريم الشناوي، ويضم العمل الكثير من الوجوه الشبابية.

نيللي كريم:

انضمت الفنانة نيللي كريم التي تخوض السباق المقبل مع شركة العدل جروب، في سباق رمضان 2019، وتدور أحداث المسلسل الذي لم يتحدد اسمه بعد في إطار اجتماعي رومانسي، وهو من تأليف عمرو الدالي، وأحمد وائل، وإخراج أحمد مدحت.