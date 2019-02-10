موعد ظهور نتائج دبلوم التعليم العام 2019 للفصل الدراسي الأول

تم الإعلان الآن عن موعد ظهور نتائج دبلوم التعليم العام 2018-2019 للفصل الدراسي الأول كما تم الإعلان عن كيفية معرفة النتيجة والدرجات من الموقع الرسمي أو عن طريق الموبايل، هذا وتم اعتماد نتائج دبلوم التعليم العام 2019 بسلطنة عمان للترم الأول من قبل الوزيرة معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية ببوشر والسيب ومطرح وصلالة وصحار وعبرى وكل محافظات وولايات السلطنة، هذا وينتظر الجميع الآن من الطلبة والطلاب النتيجة بفارغ الصبر لمعرفة الدرجات والمعدلات قبل بداية الفصل الدراسي الثاني، هذا ويتمني كل أولياء الأمور حصول أبنائهم على نسب جيدة ومرتفعة.

موعد ظهور نتائج دبلوم التعليم العام 2019 سلطنة عمان الفصل الدراسي الأول

أعلنت الوزيرة أن موعد ظهور نتائج الصف الثاني عشر 2019 بسلطنة عمان سيكون عصر يوم الثلاثاء 12 فبراير 2019، هذا وقد أعلنت سيادتها الأحد عن نسب النجاح في امتحانات دبلوم التعليم العام، هذا وقد بلغ عدد المتقدمين لامتحانات دبلوم التعليم النظامي 41982 حيث بلغت نسبة النجاح 80.61%، وبلغ عدد المتقدمين لثنائية اللغة 1191 وبلغت نسبة النجاح 90.44%.

موقع نتائج دبلوم التعليم العام 2019

هناك طريقتين لمعرفة نتائج دبلوم التعليم العام 2019 بعمان الطريقة الأولى عن طريق الرسائل النصية، حيث ترسل رسالة نصية بهار رقم جلوسك على رقم 90200 عبر شركة أوريدو أو شركة عمانتل، الطريقة الثانية ستوفر بوابة سلطنة عمان التعليمية رابط للنتيجة على موقعها الرسمي، حيث ستتعرف على الدرجات والنسب من خلال رقم جلوسك، رابط معرفة النتائج هو:

نتائج دبلوم التعليم العام 2019 سلطنة عمان

مع تمنياتنا بالنجاح للجميع.