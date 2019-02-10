بث حي مشاهدة مباراة مانشستر سيتي live| يلا شوت hd بث مباشر مانشستر سيتي وتشيلسي يوتيوب الاسطورة أون...

بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي اليوم 10-2-2019، المباراة فى اطار الجولة السادسة و العشرين من مباريا البريمليج، الدورى الانجليزى لكرة القدم،متنشستر سيتى بقيادة جوارديولا هدفه اليوم هو الحصول على الثلاث نقاط، كان فريق تشيلسى قد ألحق بمانشستر سيتى هزيمة كبيرة فى الدور الأول، و فاز عليه بهدفين مقابل لاشىء، المان سيتى سيسعى مرة أخرى العودة مرة أخرى للقمة ،خاصة بعد أن تمكن فريق ليفربول من الفوز بثلاثة أهداف مقابل لا شىء.

كورة ستار بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي

سوف تبدأ مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي فى الدورى الأنجليزى فى تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، السابعة مساء بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت الامارات.

كورة لايف وتشيلسي

مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي سوف تُقام على ملعب نادى الاتحاد بمدينة مانشستر، و المباراة مذاعة على قناة beIN SPORTS HD 2، و سيعلق على المباراة حفيظ دراجى.

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الشوط الأول