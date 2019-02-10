يلا شوت مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي|كورة ستار السيتي وتشيلسي بث مباشر|شاهد live الاسطورة...

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر بدون تقطيع ، ضمن مباريات الجولة السادسة و العشرين من الدورى الانجليزى لكرة القدم،المان سيتى يسعى اليوم للحصول على الثلاث نقاط، من أمام منافس قوى تشيلسى الذى ألحق بمانشستر سيتى أول هزيمة له فى الدورى بهدفين مقابل لاشىء، و يريد سيتى العودة مرة أخرى للقمة خاصة بعد فوزليفربوب أمس بثلاثة أهداف مقابل لا شىء.

الأسطورة بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي

مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي فى الدورى الأنجليزى ستبدأ فى تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، السابعة مساء بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت الامارات.مشاهدة مباراة مانشستر سيتى

كورة لايف مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي

مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي ستُقام على ملعب نادى الاتحاد بمدينة مانشستر، و ستُذاع المباراة على قناة beIN SPORTS HD 2، و سيعلق على المباراة حفيظ دراجى.

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