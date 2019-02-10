مباراة العين والوحدة اليوم الاحد 10 فبراير 2019 في الدوري الإماراتي

يستضيف اليوم نادي العين الإماراتي الأول لكرة القدم، نظيرة نادي الوحدة الإماراتي الأول لكرة القدم، في مواجهة نارية قوية في المباراة المؤجلة بالدوري الإماراتي من الجولة الثالثة عشر من منافسات المباراة، حيث تم تأجيل مباراة العين والوحدة بسبب خوضه بطولة كأس العالم للأندية والتي صعد خلالها نادي العين إلى النهائي الذي خسره أمام ريال مدريد الإسباني.

حيث يدخل نادي العين الإماراتي حامل اللقب المواجهة وهو في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإمارات برصيد 29 نقطة، وقد حقق نادي العين الإماراتي 9 انتصارات وتعادل مرتين في الدوري، كما خسر مباراتين في الدوري، حيث يبتعد الفريق عن المتصدر الشارقة بخمس نقاط كاملة، حيث سجل هجوم العين 28 هدف وقد استقبلت شباكه 11 هدف، ويعد هداف الفريق اللاعب السويدي ماركوس بيرغ، برصيد عشرة مواضيع.

بينما يحتل نادي الوحدة الإماراتي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 21 نقطة، من خلال تحقيق خمس انتصارات وست تعادلات وتعرض الفريق إلى ثلاثة هزائم في الدوري، حيث سجل الفريق 37 هدف في كافة المباريات، بينما استقبلت شباك الفريق 28 هدف، ويعد اللاعب الأرجنتيني سباستيان تيغالي هداف الفريق برصيد 11 هدفًا.

موعد مباراة العين والوحدة اليوم في الدوري الإماراتي

مباراة العين والوحدة، سوف تقام في الساعة 20:00 مساء اليوم الأحد بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، وذلك على ملعب ”هزاع بن زايد“، وسوف يتم إذاعة المباراة عبر قناتي أبوظبي الرياضية 1، ودبي الرياضية 1.