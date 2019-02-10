Abu Dhabi لايف بث مباشر مباراة العين والوحدة يوتيوب | مشاهدة مباراة العين والوحدة كورة ستار رابط مباشر بدون تقطيع الأسطورة الجديد ، مباراة العين والوحدة المباراة المرتقبة اليوم الأحد 10/2/2019 في الدوري الإماراتي الاسبوع الثالث عشر وقد استطاع فريق العين الحفاظ على ترتيبه كثاني الدوري الإماراتي بعدد نقاط 29 نقطة ويتقدم عليه فريق الشارقة كأول الدوري الإماراتي بعدد نقاط 34 نقطة لذا يحتاج فريق العين للفوز بشدة في تلك المباراة على فريق الوحدة الذي يقبع في الترتيب لاسادس بعدد نقاط 21 نقطة وذلك لتقليص الفرق بينه وبين الشارقة في حالة حصوله على الثلاث نقط الكاملة من الفوز بالمباراة.

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موعد مباراة العين والوحدة كورة ستار

بث مباشر مباراة العين والوحدة كورة ستار

تقام مباراة العين والوحدة بث مباشر اليوم الاحد 10/2/2019 في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة ، الثامنة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وتبث مباراة العين والوحدة مباشر عبر قناة abu dhabi sport الرياضية

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