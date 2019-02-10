livehd7 بث مباشر مباراة يوفنتوس وساسولو يلا شوت الجديد | مشاهدة مباراة يوفنتوس وساسولو اليوم الأحد...

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موعد مباراة يوفنتوس وساسولو livehd7

تقام مباراة يوفنتوس وساسولو اليوم الاحد 10/2/2019 في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة الثامنة بتوقيت المملكة العربية السعودية، ويتم بث مباراة يوفنتوس وساسولو من خلال قناة بي ان سبورت الرياضية وبالتحديد bein sport hd4 التي يمكنكم ضبط ترددها بمنتهي السهولة الآن.

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