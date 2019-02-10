التعليم: قرابة 300 ألف شخص سجلوا في مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

قالت وزارة التربية والتعليم، أنه حوالي 300 ألف خريج سجلوا في مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين، منذ فتح باب التسجيل إلكترونياً عبر موقع الوزارة الخميس المنقضي.

وفي هذا السياق نفسه، إن الوزارة باستمرار في استقبال طلبات الراغبين في التسجيل على المسابقة حتى نهاية الأسبوع الحالي، ثم يتم استقبال الأوراق وفرز الأسماء في الأسبوع القادم، على أن تنتهي الوزارة من الإجراءات الخاصة بالمسابقة أواخر الشهر الحالي ليستملوا العمل مارس القادم.

وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن احتياجها لحوالي 60 ألف معلم لسد العجز بالمدارس الحكومية.