نظام نور ولي الأمر بالهوية الوطنية للاستعلام عن نتائج الطلاب والتسجيل بالصف الأول 1440

يتيح نظام نور ولي الأمر بالهوية إمكانية الاستعلام عن نتائج الطلاب 1440 برقم الهوية الوطنية فقط أو الاستعلام عن شهادات الطلاب Noor Results عبر نظام نور بالسجل المدني لولي الأمر، ولكن يجب العلم بأن وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية قامت بتعطيل وإيقاف موقع نور بالهوية الوطنية فقط ورمز التحقق، وقد حدث ذلك منذ بداية اختبارات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجاري 1439-1440هـ، وذلك من أجل إدخال درجات الطلاب ومن ثم رصدها ثم القيام باعتمادها من جانب قائد المدرسة ليتم بعد ذلك نشرها عبر موقع نظام نور 1440 المركزي.

وتتيح الوزارة حالياً دخول نظام نور ولي الأمر بالهوية لتسجيل الطلاب في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم 1441، وفقاً لـ فترات التسجيل المحددة رسمياً، كما يتيح النظام إمكانية استعلام الطلاب والطالبات عن نتائجهم من خلال الدخول إلى الحساب الشخصي بإدخال (اسم المستخدم، كلمة المرور، ورمز التحقق) على الموقع الرسمي لنظام نور الجديد 1440، ويمكنكم اتباع رابط نظام نور بالسجل المدني فقط للتسجيل أو الاستعلام عن النتائج عبر موقع نجوم مصرية.

نظام نور ولي الأمر بالهوية الوطنية 1440

زادت عمليات البحث عن رابط نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط ورمز التحقق للطلاب والطالبات أو نظام نور برقم السجل المدني فقط لولي الأمر للاستعلام عن نتائج الطلاب بالهوية 1440 الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجاري، حيث يوفر موقع نور إمكانية الاستعلام عن درجات الطلاب برقم الهوية الوطنية دون الحاجة لإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصيين بكل مستخدم من المستخدمين للنظام المركزي، حيث يتميز نظام نور لنتائج الطلاب المركزي برقم الهوية فقط إمكانية الإطلاع على شهادات الطلاب noor results بسهولة ويسر موفراً الوقت والجهد على المُستعلمين عن نتائجهم ونتائج أبنائهم عبر نظام نور ولي الأمر بالهوية الوطنية فقط.

ويقدم موقع نظام نور المركزي خدمات إلكترونية لكافة منسوبي وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، حيث يستفيد أولياء الأمور من نظام نور لنتائج الطلاب المركزي 1440، فهو يُتيح لهم إمكانية القيام بالعديد من الأمور التي تتعلق بأبنائهم مثل (تسجيل الأبناء في العام الدراسي الجديد، الاشتراك في خدمة النقل المدرسي التابعة لشركة تطوير، تعريف طالب، نقل الأبناء من مدرسة إلى مدرسة أخرى، الحصول والتعرف على التقارير لدورية الخاصة بالأبناء، معرفة نتائج الطلاب والطالبات في الاختبارات الشهرية واختبارات منتصف العام ونهاية العام الدراسي، عرض جدول الحصص الأسبوعي، متابعة حضور الأبناء وغيابهم، تعديل البيانات الشخصية للطالب)، ويتم دخول ولي الأمر من خلال الحساب الشخصي في نظام نور ولي الأمر بالهوية أو السجل المدني.

ويجب العلم بأن رابط نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط أو نظام نور برقم السجل المدني بدون رقم سري كان متاحاً قبل بدء اختبارات منتصف العام الدراسي، وتم تعطيل موقع نظام نور بالهوية بالتزامن مع بدء الاختبارات لرصد الدرجات ومن ثم اعتمادها من قبل قائد المدرسة، وفي النهاية نشر شهادات الطلاب بعد تفعيل الموقع الإلكتروني، ومن المتوقع أن يتم تنشيط نظام نور بالسجل المدني فقط ورمز التحقق خلال الساعات القليلة القادمة بمشيئة الله تعالى، والرابط المتاح حالياً هو رابط نظام نور باسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق، ويمكنكم التواصل مع المدرسة للحصول على بيانات الحساب الشخصي الخاص بك في نظام نور لنتائج الطلاب لحين إطلاق وتفعيل نظام نور ولي الأمر بالهوية الوطنية فقط.

رابط نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط. رابط نظام نور المركزي باسم المستخدم الرسمي.

نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط 1440| التقويم الدراسي

نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط

طبقاً للخطة الزمنية الموضوعة من قبل وزارة التعليم العام (التقويم الدراسي) والمتعلقة بمواعيد بدء الاختبارات وانتهائها، وموعد بدء إجازة منتصف العام الدراسي 1439-1440هـ، وموعد بداية الفصل الدراسي الثاني، فقد بدأت اختبارات الفصل الدراسي الأول لطلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية بمدارس التعليم العام وتحفيظ القرآن وتعليم الكبار بنين اعتباراً من يوم الأحد 9 ربيع الثاني 1440هـ الموافق لتاريخ 16 ديسمبر 2018م مع استمرار الدراسة في المرحلة الابتدائية ومرحلة رياض الأطفال، حيث تنتهي الفترة التقويمية الثانية في المرحلة الابتدائية مع نهاية اختبارات المرحلتين المتوسطة والثانوية، كما ستبدأ إجازة منتصف العام لجميع الطلاب والطالبات في نهاية دوام اليوم الثلاثاء 18 ربيع الثاني الموافق لتاريخ 25 ديسمبر 2018م، وقد قامت الوزارة بإطلاق رابط نظام نور ولي الأمر بالهوية الجديد للاستعلام عن النتائج بالهوية فقط، ويمكنكم التعرف على طريقة استخراج نتائج نظام نور لمراحل التعليم العام من خلال الصور التالية:

طريقة استخراج نتائج الابتدائية نظام نور برقم الهوية

طريقة استخراج نتائج المتوسطة في نظام نور بالسجل المدني

طريقة استخراج نتائج الثانوي الفصلي نظام نور بدون رقم سري

طريقة استخراج نتائج الثانوي المقررات نظام نور المركزي

تحديث 30 ديسمبر 2018: يتيح النظام المركزي نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط إمكانية التعديل على درجات الطلاب برقم الهوية بالمرحلة المتوسطة من خلال فتح محرك البحث بواسطة إدارة الاختبارات والقبول، حيث يتم التعديل على درجات الطلاب والطالبات من خلال الدخول إلى صفحة البيانات الخاصة بالطالب، ومن ثم الضغط على الاختيار الآتي (لإدخال درجات طالب أنقر هنا)، ولدخول موقع نظام نور المركزي، قم باتباع رابط نظام نور ولي الأمر بالهوية الوطنية ورمز التحقق الرسمي المرفق عبر نجوم مصرية.

تسجيل طالب جديد في نظام نور 1440| تحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمية

أصدرت وزارة التعليم السعودية تعميماً يتضمن فترات تسجيل الطلاب الجُدد في نظام نور برقم الهوية الوطنية بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم 1441، ويمكنكم التعرف الآن على طريقة تسجيل طالب جديد من حساب نظام نور لولي الأمر، كما سيتم فتح نظام نور للمعلمين اليوم الأحد الموافق 6 يناير 2019م من أجل تحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمية وتحديث بيانات المدارس من قبل قائدي المدارس، ويتم دخول نظام نور ولي الأمر بالهوية لتسجيل الطلب المستجدين أول ابتدائي من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق.

تحديث 13 يناير 2019: تم ظهور مشكلة تثبيت الغياب بكافة الإدارات التعليمية لجميع مدارس التعليم العام بالمملكة في نظام نور المركزي، وقد تم حل مشكلة تثبيت الغياب من قبل النظام، ويجب الآن على قادة المدارس التأكد من الآتي:

إضافة وتفعيل الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري، والقيام بإدخال الحصص اليومية من أيقونة الفصول الدراسية في نظام نور.

إضافة الشُعب وإسنادها للمعلمين.

تسجيل الطلاب بالشُعب والقيام بتثبيت جداولهم الدراسية.

تعريف مدخل السلوك والمواظبة، بالإضافة إلى التأكد من إدخال الغياب من حساب المُعرف الذي تم إضافته بالخطوة السابقة، ويمكنكم التعرف على خطوات تثبيت الغياب في نظام نور بالهوية الوطنية فقط، ويتم تسجيل طلاب الصف الأول 1441 من خلال نظام نور تسجيل أول ابتدائي عن طريق حساب قائد المدرسة أو حساب نظام نور ولي الأمر بالهوية الوطنية فقط.

تحديث 10 فبراير 2019: بدأ نظام نور المركزي في استقبال طلبات أولياء الأمور الخاصة بتسجيل الطلاب السعوديين وتسجيل من هم من أمهات سعوديات وأباء غير سعوديين في المدارس الحكومية وفي مدارس تحفيظ القرآن الحكومية التي لا يجري بها مفاضلة وذلك اعتباراً من يوم السبت بتاريخ 4 جمادي الآخرة 1440 الموافق لتاريخ 9 فبراير 2019م، وتشتمل هذه المرحلة على الأبناء من هم في عمر الـ6 سنوات أو أقل بـ90 يوماً كحد أدنى وحتى سن الحادية عشر و90 يوماً كحد أقصى، ويتم التسجيل من خلال دخول موقع نظام نور ولي الأمر بالهوية الوطنية المركزي.