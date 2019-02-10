رابط نظام نور بالسجل المدني فقط 1440 للتسجيل واستعلام نتائج الطلاب Noor Results

رابط نظام نور بالسجل المدني 1440 الرسمي للاستعلام عن نتائج الطلاب والطالبات عبر نظام نور للنتائج برقم الهوية الوطنية فقط ورمز التحقق، حيث من المقرر أن يتم نشر نتائج الطلاب بالمملكة العربية السعودية عقب الانتهاء من الاختبارات التحريرية للطلاب الخاصة بالفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي، وتتيح وزارة التعليم عام إمكانية الاستعلام عن شهادات الطلاب بالهوية noor results فور اعتماد النتائج من قبل الوزارة، ومن خلال موقع نجوم مصرية نوفر رابط دخول نظام نور الجديد 1440 برقم الهوية الوطنية ورمز التحقق فقط للإطلاع علي نتائج طلاب المراحل الثلاث (الابتدائية والمتوسطة والثانوية)، بالإضافة إلي رابط التسجيل في نظام نور بالهوية الوطنية من حساب ولي الأمر لتسجيل الطلاب/الطالبات في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم 1441.

رابط نظام نور بالسجل المدني 1440

يُعد نظام نور الذي يتم استخدامه من قبل وزارة التعليم من أنظمة الإدارة التربوية الكبري علي مستوي العالم، حيث يُقدم نظام نور المركزي خدماته الإلكترونية لأكثر من عشرة ملايين مُستخدم مُستفيد من النظام المركزي ممن ينتمون للعملية التعليمية علي مستوي المملكة، حيث يستفيد من النظام كافة منسوبي التعليم بدايةً من القيادات العليا بالوزارة ومدراء الإدارات ومدراء المدارس مروراً بالمعلمين والطلاب والإداريين بالإضافة إلي أولياء الأمور، فهو يوفر الجهد والوقت علي الكافة من خلال إتمام المهام الموكلة لمستفيدي نظام نور بالهوية الوطنية بشكل إلكتروني، وذلك بدلاً عن الذهاب إلي المدرسة أو للإدارة، ويتم دخول النظام المركزي من خلال رابط نظام نور بالسجل المدني فقط.

ويحتوي نظام نور الجديد علي حوالي 40 نظام فرعي لتغطية كافة الإجراءات الإدارية والتربوية للوزارة، وترتبط هذه الفروع والأنظمة داخلياً لتبادل البيانات وتغذية إدارات التعليم بما تحتاج إليه من خدمات إلكترونية طبقاً للصلاحيات المُخولة لهم، فمن خلال موقع نظام نور لنتائج الطلاب بإمكانكم دخول موقع نظام نور بالهوية الحاصل علي جائزة IDC-2018 للمدن الذكية بمجال التعلم الذكي كأفضل الاستخدامات لتكنولوجيا المعلومات بالمجال التعليمي علي مستوي الشرق الأوسط للاستعلام عن نتائج الطلاب الفصل الدراسي الثاني 1440، وذلك باتباع رابط نظام نور بالسجل المدني الرسمي.

ويتم الإعلان عن نشر درجات الطلاب عبر نظام نور بالهوية الوطنية ورمز التحقق أو بالسجل المدني من خلال موقع noor results إشعار درجات الفصل الدراسي الأول بعد اعتمادها رسمياً من قبل وزارة التعليم عام، ويمكنكم الدخول إلي موقع نظام نور باسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق لمن يمتلك البيانات المطلوبة، كما يتيح نظام نور لولي الأمر إمكانية الدخول إلي النظام للاستعلام والإطلاع علي نتائج أبنائه من خلال حسابه الشخصي علي الموقع الرسمي، ومن خلال نجوم مصرية ننشر رابط نظام نور برقم الهوية أو رابط نظام نور بالسجل المدني إلي جانب رابط الموقع الرسمي للنظام من خلال التالي:

رابط دخول نظام نور برقم السجل المدني/ رقم الهوية الوطنية. رابط نظام نور باسم المستخدم وكلمة المرور.

نظام نور لنتائج الطلاب برقم الهوية

نظام نور برقم الهوية الوطنية

بعد اتباع الرابط الرسمي المرفق لدخول نظام نور برقم الهوية الوطنية ورمز التحقق أو بالسجل، سوف تجد أمامك إشعار وزارة التعليم بأنه لم يتم نشر الدرجات بعد، وفي حال عدم وجود البيانات الخاصة بالحساب الخاص علي نظام نور لولي الأمر المركزي، فيرجي التواصل مع قيادة المدرسة للحصول علي بيانات الدخول للنظام، وقد تداول أخبارا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأنه، ويتابع موقع نجوم مصرية أخر أخبار نتائج الطلاب لموافاتكم بها فور الإعلان عن إتاحتها، بالإضافة إلي توفير رابط نظام نور بالسجل المدني فقط فور نشر النتائج من خلاله .

نتائج الطلاب المتوسطة، نتائج الثانوية برقم السجل المدني فقط عبر نظام نور

تحديث 20 ديسمبر 2018: نظراً لكثرة الاستفسارات عن طريقة إرسال بيانات دخول نظام نور الجديد 1440 على الهاتف الجوال الخاص بالطالب أو ولي الأمر في رسالة نصية SMS، فقد قمنا بتوفير طريقة تفعيل خاصية إرسال البيانات من خلال النقاط التالية:

دخول نظام نور المركزي.

فتح القائمة الرئيسية.

خدمات إضافية.

الرسائل.

الرسائل القصيرة.

اختيار طالب أو ولي أمر من القائمة بالتحديد في المربع.

اسم النموذج “بيانات الدخول إلى نظام نور 1440)

الضغط على حفظ، عودة، إرسال، ويتم دخول النظام المركزي من خلال رابط نظام نور بالسجل المدني فقط المرفق، وإليكم طريقة إرسال البيانات بالصورة من خلال التالي:

نظام نور بالهوية

تحديث 21 ديسمبر 2018: تم إضافة الرابط الخاص بتعريف مدخل السلوك والمواظبة في نظام نور 1440 لمدارس نظام المقررات بنفس الآلية التي تُتبع في النظام الفصلي، أما عن رابط دخول نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط ورمز التحقق أو نظام نور بدون رقم سري الجديد، فقد تم تعطيل الموقع الإلكتروني من أجل رصد الدرجات أثناء فترة اختبارات الفصل الدراسي الأول، وسيتم إتاحة موقع نظام نور الإلكتروني في نهاية الأسبوع المقبل بمشيئة الله تعالى، ويتيح نظام نور لولي الأمر والطالب/الطالبة إمكانية الاستعلام عن النتائج بالهوية من خلال اتباع رابط نظام نور بالسجل المدني ورمز التحقق الذي سنوفره فور تفعيله عبر موقع نجوم مصرية.

طريقة استخراج نتائج الطلاب في نظام نور المقررات من حساب قائد المدرسة

زادت عمليات البحث عن طريقة استخراج نتائج الطلاب الفصل الدراسي الأول 1440 وكيف أطلع نتيجتي من موقع نور بدون رقم سري؟ ونجيب على هذا التساؤل والاستفسار من خلال النقاط التالية:

بعد انتهاء رصد درجات الطلاب لكافة المواد يتم الضغط على أيقونة (الموافقة على جميع الدرجات) وذلك حتى تتم الموافقة على كافة الشعب مرة واحدة.

عند ظهور رسالة تفيد بأنه يوجد درجات لم تُدخل بعد، فهنا تتم الموافقة على درجات كل شعبه على حده لمعرفة الشعبة التي يوجد بها النقص.

بعد أن تتم الموافقة على كافة درجات الطلاب يتم طباعة وحفظ نسخة إلكترونية من الإشعارات، وذلك من خلال تقارير الشهادات والإشعارات.

طباعة وحفظ المبيضات من خلال اختيار (تقارير كشوف، المبيضات) ولتلاشي سقوط أي اسم من المبيضات، قم باختيار الرقم من 1 إلى 500 وفق الدفعة عبر موفع نظام نور بالسجل المدني فقط.

القيام بحصر الطلاب الراسبين والمواد، ويتم ذلك من خلال المبيضات، كما يمكن التعرف على الطلاب الراسبين من خلال اختيار (الدرجات، درجات الطلاب الراسبين والغائبين) وذلك من خلال الضغط على أيقونة “الدرجات”.

القيام بطباعة الإحصائيات الهامة عن طريق التقارير الإحصائية، تحليل نتائج الطلاب، ومن المفضل القيام بحفظ نسخة اكسل لعمل رسم بياني فيما بعد، والطلاب الأوائل وفق المعدل الفصلي والتراكمي.

عند وجود طلاب خريجين في هذا الفصل فيلزم الدخول على الطلبة الخريجون من خلال الدخول إلى أيقونة (الاختبارات، الطلبة، الخريجون)، ثم اختيار الطلبة المتوقع تخرجهم، ويجب التأكد من اكتمال ساعات التخرج (200) وعدم وجود ساعات غير مكتملة، ثم الضغط على حفظ، حتى يتاح لقسم الاختبارات طباعة الشهادات للخريجين.

الدخول إلى الإعدادات، نشر كشوف نتائج الطلاب، قم باختيار (نعم)، وذلك ليتمكن الطالب من استخراج نتيجته من حسابه الشخصي على نظام نور بالسجل المدني ورمز التحقق فقط.

استخراج نتائج الطلاب برقم السجل

تحديث 23 ديسمبر 2018: تم الإعلان عن نتائج نظام نور 1440 نتائج الطلاب الفصل الدراسي الأول في العديد من المدارس بالمملكة العربية السعودية حالياً، ويبحث العديد من الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم عن رابط نظام نور برقم السجل المدني فقط أو رابط نظام نور برقم الهوية الوطنية ورمز التحقق أو رابط نظام نور بدون رقم سري، حيث تعددت عمليات البحث للوصول إلى نظام نور لنتائج الطلاب noor results شهادات الطلاب بالهوية فقط، ولكن تم تعطيل رابط دخول نظام نور برقم الهوية فقط، وسيتم تفعيله مرة أخرى في نهاية الأسبوع الجاري، ومن يرغب في التعرف على طريقة استخراج نتائج الطلاب في نظام نور للمراحل التعليمية الثلاث (الابتدائية، المتوسطة، الثانوية)، يمكنه ذلك من خلال الصور التالية لحين توفير رابط نظام نور بالسجل المدني فقط.

نتائج الابتدائية في نظام نور المركزي

نتائج المتوسطة في نظام نور stde

نتائج الثانوية في نظام نور الجديد 1440

نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط ورمز التحقق وبدون رقم سري

نتائج المقررات 1440، نتائج الفصلي في نظام نور برقم السجل المدني، دخول نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط

يتم الاستعلام عن نتائج الطلاب الابتدائية والمتوسطة الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجاري 1439-1440 في الوقت الحالي من خلال دخول نظام نور المركزي باسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق (اليوزر الخاص بكل مستخدم)، أو من خلال رابط نظام نور بالهوية للإطلاع على شهادات الطلاب برقم الهوية الوطنية فقط ورمز التحقق، وسوف يتم إتاحة نظام نور للمعلمين من أجل تحديث البيانات وإدخال رغباتهم اعتباراً من تاريخ 30 ربيع الثاني 1440هـ، ومن يرغب في الإطلاع على درجات منتصف العام الدراسي الجاري، يمكنه ذلك من خلال اتباع رابط نظام نور بالسجل المدني فقط لولي الأمر الرسمي المرفق عبر موقع نجوم مصرية.

تحديث 24 يناير 2019: يتم تسجيل الطلاب المستجدين السعوديين وغير السعوديين في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم 1441هـ طبقاً لنوع المدرسة من حساب نظام نور لولي الأمر أو من مُستخدم قائد المدرسة وفق فترات التسجيل في نظام نور المُحددة رسمياً من خلال التعميم الصادر من الوزارة، ويتم تسجيل طالب جديد باتباع خطوات التسجيل المُوضحة من قبل الوزارة، وقد تم الإعلان عن تأجيل التسجيل في الروضة لشهر رجب القادم 1440هـ لحين صدور التعميم الخاص بتسجيل الأبناء في مرحلة رياض الأطفال، كما يتيح نظام نور إمكانية الاستعلام عن شهادات الطلاب برقم الهوية الوطنية ورمز التحقق في الوقت الحالي من خلال اتباع رابط نظام نور بالسجل المدني أو رقم الهوية الوطنية فقط.

تحديث 10 فبراير 2019: بدأت فترة تسجيل الطلاب السعوديين وتسجيل من هم من أمهات سعوديات وأباء غير سعوديين في المدارس الحكومية وفي مدارس تحفيظ القرآن الحكومية التي لا يجري بها مفاضلة، وقد بدأت اعتباراً من السبت بتاريخ 4 جمادي الآخرة 1440 الموافق لتاريخ 9 فبراير 2019م، وتشتمل هذه المرحلة على الأبناء من هم في عمر الـ6 سنوات أو أقل بـ90 يوماً كحد أدنى وحتى سن الحادية عشر و90 يوماً كحد أقصى، ويتم التسجيل من خلال اتباع رابط نظام نور بالسجل المدني 1440 المركزي.