تسجيل الروضة في نظام نور برقم الهوية الوطنية noor.moe.gov.sa

في ظل زيادة البحث والاستفسار عن موعد تسجيل الروضة في نظام نور 1440هـ، فقد قمنا بتوفير موعد التسجيل في رياض الأطفال عبر موقع نظام نور المركزي Eduwave، حيث تم الإعلان عن البدء في فتح باب استقبال طلبات أولياء الأمور عبر نظام نور لولي الأمر لتسجيل أبنائهم وبناتهم في شهر رجب القادم من العام الهجري الجاري، وتنتظر الروضات في الوقت الحالي صدور تعميماً من جانب وزارة التعليم السعودية يُحدد موعد التسجيل في الروضة للعام الدراسي الجديد 1441.

إلى جانب توضيح آلية تسجيل الروضة في نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط، وكانت قد أصدرت وزارة التعليم السعودية التعميم الخاص بتنظيم تسجيل طالب جديد في الصف الأول الابتدائي في نظام نور للعام الدراسي الجديد 1441هـ، بالإضافة إلى الخطة الزمنية للتسجيل أو فترات التسجيل في نظام نور للطلاب بالمملكة، حيث أعلنت إدارات التعليم بالمملكة عن إلغاء نظام التسجيل الورقي في المدارس، ليحل محله التسجيل الإلكتروني عبر نظام نور 1440، وننشر عبر نجوم مصرية رابط التسجيل في رياض الأطفال 1440، بالإضافة إلى طريقة التسجيل في نظام نور الجديد. للالتحاق بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي المقبل 1439-1440هـ.

تسجيل الروضة في نظام نور 1440

تم الإعلان من قبل بعض الروضات بالمملكة العربية السعودية عن بدء استقبال طلبات تسجيل الطلاب والطالبات من قبل ولي الأمر في الروضات بالمملكة للالتحاق بالعام الدراسي القادم خلال شهر رجب 1440هـ، حيث تم تأجيل تسجيل رياض الأطفال في نظام نور إلى أن يتم إطلاق وتدشين رابط التسجيل الإلكتروني في نظام نور بالهوية الوطنية فقط، وسيتم الإعلان من قبل إدارة الاختبارات والقبول عن موعد تدشين وإطلاق رابط تسجيل الروضة في نظام نور الرسمي في حينه.

وكانت قد أصدرت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية التعميم الخاص بتنظيم تسجيل الطلاب/الطالبات للانضمام للصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد 1440-1441هـ،وقد تضمن التعميم الصادر من الوزارة لتنظيم تسجيل طالب جديد في نظام نور بالصف الأول لآلية التسجيل ومواعيد التسجيل حسب جنسية الطلاب والطالبات (سعوديين، غير سعوديين) ونوع المدارس التي سيتقدم إليها ولي الأمر بطلب تسجيل الابن أو الابنة بها، ويمكنكم التعرف على الفئات التي يمكنهم التسجيل في الصف الصف الأول الابتدائي 1441 حالياً من خلال موقع نجوم مصرية.

ويتم تسجيل الطلاب/الطالبات عن طريق مستخدم قائد المدرسة أو من خلال حساب نظام نور لولي الأمر الشخصي، ودعت الوزارة ولي الأمر الذي لا يتمكن من تسجيل ابنه إلي مراجعة المدرسة التي يود الالتحاق بها، ويتم استقبال طلبات تسجيل الروضة في نظام نور برقم الهوية الوطنية أو دخول الموقع الرسمي باسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق، حيث نرفق لحضراتكم من خلال الروابط من خلال التالي:

رابط نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط. رابط نظام نور الرسمي باسم المستخدم وكلمة المرور.

مرحلة رياض الأطفال

نظام نور بالهوية الجديد

تعد مرحلة رياض الأطفال من المراحل الهامة للطفل في بداية حياته التعليمية، حيث يتم من خلالها العمل علي تأسيس الطفل ومساعدته علي التعرف علي المجتمع الخارجي، ويتم الالتحاق بهذه المرحلة بداية من سن الثلاث سنوات وحتي سن الست سنوات من أجل تلقي الرعاية والتعليم، ويتم التسجيل في نظام نور من خلال أولياء الأمور أو مدراء المدارس بالمملكة.

وتتم إضافة الملف الخاص بولي الأمر في نظام نور برقم الهوية الوطنية عن طريق المسؤولين أصحاب الصلاحية وهم (مدير المدرسة، مدير إدارة التربية والتعليم، مسؤول النظام) حتي يتمكن ولي الأمر من تسجيل الأبناء والبنات في الصف الأول الابتدائي أو في مرحلة رياض الأطفال ومتابعة ابنه من حيث الحضور والغياب والإطلاع علي الجدول الدراسي وجدول الاختبارات عن طريق الحساب الشخصي في برنامج نور المركزي، ويتم تسجيل الروضة في نظام نور بشكل إلكتروني من خلال الرابط الرسمي المرفق لدخول نظام نور برقم الهوية الوطنية.

تحديث 10 فبراير 2019: ننشر أعمار تسجيل الأبناء في رياض الأطفال للعام الدراسي القادم 1440-1441هـ، حيث يمكنكم التعرف على أعمار التسجيل في الروضة للمستويات الثلاث من خلال النقاط التالية:

المستوى الثالث: من 4 محرم 1435هـ إلى 3 محرم 1436هـ.

المستوى الثاني: من 4 محرم 1436هـ إلى 3 محرم 1437هـ.

المستوى الأول: من 4 محرم 1437هـ إلى 3 محرم 1438هـ.

ويتم تسجيل الأبناء من خلال نظام نور المركزي 1440، وقد أطلقت إدارة التعليم بمنطقة المدينة المنورة رابط تسجيل الروضة في نظام نور الرسمي (serv.medu.sa)، ويتم اتباع الرابط السابق وإدخال البيانات المطلوبة.