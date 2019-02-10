حساب المواطن – رابط الاستعلام عن رقم حساب المواطن للدفعة الخامسة عشر وتحديث حساب المواطن...

متابعة لآخر الأخبار والمستجدات الخاصة بالمملكة العربية السعودية، فقد بدأت حسابات المواطنين المستفيدين من برنامج حساب المواطن صباح اليوم الأحد باستقبال مبلغ الدعم الخاص بالدفعة 15 من البرنامج.

نتابع مع حضراتكم اليوم عبر موقعنا عرب فور نيوز وتفاصيل رقم حساب المواطن، وكيفية تحديث حساب المواطن، الخاص بالدفعة الجديدة، والرابط الخاص بدخول حاسبة حساب المواطن واستعلام حساب المواطن 1440.

حساب المواطن

أعلن حساب المواطن في وقت سابق عن صدور نتائج الأهلية للدورة الخامسة عشرة لشهر فبراير، ويمكنكم الدخول عبر الموقع التالي والتحقق من الأهلية من هنا.

رقم حساب المواطن

وجديراً بالذكر، أن حساب المواطن يعتمد على بيانات الدخل التي يقدمها المستفيدون عند التسجيل في البرنامج، ولكنه يقارنها بتلك الموجودة في الجهات الحكومية والرسمية، وفي حال اختلاف البيانات المقدمة من المواطنت عن تلك الموجودة في الجهات الحكومية، يتم فقط الاعتماد على الجهات الرسمية والحكومية، كما أن تحديث البيانات لا يؤثر على صرف الدعم في حال انطبقت عليه شروط الاستحقاق.

استعلام حساب المواطن

يشترط في حساب المواطن للتقديم على شروط الأهلية في البرنامج:.

أن يكون سعودي الجنسية ويستثني من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل

إقامة المستفيد بشكل دائم داخل المملكة، بحيث لا يقيم خارج المملكة لمدة لا تزيد عن 90 يوماً خلال ال 12 شهراً الماضية

عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون

توافق البيانات المفصح عنها مع الجهات الرسمية والحكومية

يتم عقد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إن كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.

تحديث حساب المواطن

وقد دعا برنامج حساب المواطن من لم يسبق له التسجيل في البرنامج إلى المسارعة في التسجيل قبل 10 فبراير الجاري، للاستفادة من دعم دفعة مارس القادم، وذكر رقم حساب المواطن بأنه يمكن التسجيل في البرنامج من خلال الدخول على الرابط التالي من هنا.

ويتبقى فقط أقل من 24 ساعة على إيداع الدفعة ال 15 من برنامج حساب المواطن في حسابات المستفيدين، ويتم التسجيل في البرنامج من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن عن طريق إدخال رقم الهوية وتاريخ الميلاد ورقم الجوال ثم إتباع الخطوات ختى انتهاء عملية التسجيل.

الفيديو الموضح أعلاه يوضح لحضراتكم كيفية التسجيل في حساب المواطن لأول مرة، وانشاء حساب جديد للتسجيل في الدفعة الجديدة من البرنامج.